Areia e buracos em avenida provocam queda de motociclistas em Linhares

Buracos e areia provocam queda de motociclistas em rua de Linhares, N Crédito: Internauta

Confira no vídeo abaixo, que reúne flagrantes desde o final do ano passado: Os buracos e o excesso de areia na Avenida Cecília Meireles, no bairro Palmital, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , têm feito muitos motociclistas caírem. Inicialmente, o problema era causado pelos buracos que ficavam ao longo da via. Agora, a avenida foi asfaltada, mas a quantidade de areia no local parece transformar a pista em sabão para os motociclistas. O material acumulou após o início das obras de infraestrutura na via.

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Como o vídeo comprova, diversos motociclistas já foram vítimas do trecho. A psicanalista Leidiane de Souza Martins Ferrarini é uma dessas vítimas. Ela fraturou a coluna e os joelhos após derrapar a moto na avenida.

“Parecia uma lesão muito boba, mas comecei a sentir muita dor no joelho e nas costas e não conseguia mais andar. Além do prejuízo da moto, tive o prejuízo financeiro, pois não pude trabalhar nesse tempo”, contou Leidiane à reportagem da TV Gazeta Norte.

Além dos acidentes, a poeira provocada pelas obras e pelo tráfego dos carros invade casas e o comércio. Gleyce Alves de Lima, que tem um bar no local, conta que tem que varrer e limpar o estabelecimento frequentemente: “Três, quatro vezes por dia tenho que retirar a poeira, porque ninguém aguenta”, afirma.

Poeira na Avenida Cecília Meireles, em Linhares, Norte do ES Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte

Por nota, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Linhares informa que atende a uma antiga demanda das comunidades da região e executa obras de reabilitação de vias e implantação de ciclovias nos bairros São José, Boa Vista, Movelar, Linhares V e Nova Esperança.

A secretaria também informa que houve necessidade de criar um desvio temporário na entrada do bairro São José para viabilizar o acesso dos moradores e que, assim que as condições climáticas permitirem, irá realizar a sinalização e a recuperação do trecho.