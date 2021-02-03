Orçada em mais de R$ 1 milhão, obra de praça está parada em Linhares

Obra de praça no valor de mais de R$ 1 milhão está parada em Linhares Crédito: Frideberto Vieira

orçada em mais de R$ 1 milhão e planejada para ser o Centro de Esportes no bairro Santa Cruz em A obra de uma praça, que foie planejada para ser o Centro de Esportes no bairro Santa Cruz em Linhares , no Norte do Espírito Santo , está parada. A construção começou em 2020 com aprevisão de ser concluída em seis meses, mas está em situação de abandono A praça, segundo planejamento, vai abrigar o Centro de Esportes do bairro Santa Cruz.

Segundo a dona de casa e moradora do bairro Angela Santos Silva, a obra parada é um perigoso para as crianças. “Começaram e não terminaram. As crianças não têm onde ficar. É perigoso eles acabarem caindo e se machucarem. A gente pede que eles [responsáveis pela obra] terminem ou deixem o espaço aberto”, conta.

Andreia Moreira Neves, também dona de casa e moradora de Santa Cruz, relata que as placas colocadas para proibir o acesso do público ao espaço também oferecem riscos às crianças. Segundo ela, os operários da obra colocam a proteção para fechar o espaço, mas as que caem e ficam expostas podem machucar quem brinca ali perto.

Outro problema, segundo os moradores, é o muro de arrimo da praça, que está tombando e repleto de escoras. O medo da população é que ele caia e cause ainda mais estragos.

Obra de praça no valor de mais de R$ 1 milhão está parada em Linhares

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