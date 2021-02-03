Orçada em mais de R$ 1 milhão, obra de praça está parada em Linhares

A obra de uma praça, que foi orçada em mais de R$ 1 milhão e planejada para ser o Centro de Esportes no bairro Santa Cruz em Linhares, no Norte do Espírito Santo, está parada. A construção começou em 2020 com aprevisão de ser concluída em seis meses, mas está em situação de abandono A praça, segundo planejamento, vai abrigar o Centro de Esportes do bairro Santa Cruz.
Segundo a dona de casa e moradora do bairro Angela Santos Silva, a obra parada é um perigoso para as crianças. “Começaram e não terminaram. As crianças não têm onde ficar. É perigoso eles acabarem caindo e se machucarem. A gente pede que eles [responsáveis pela obra] terminem ou deixem o espaço aberto”, conta.
Andreia Moreira Neves, também dona de casa e moradora de Santa Cruz, relata que as placas colocadas para proibir o acesso do público ao espaço também oferecem riscos às crianças. Segundo ela, os operários da obra colocam a proteção para fechar o espaço, mas as que caem e ficam expostas podem machucar quem brinca ali perto.
Outro problema, segundo os moradores, é o muro de arrimo da praça, que está tombando e repleto de escoras. O medo da população é que ele caia e cause ainda mais estragos.
Obra de praça no valor de mais de R$ 1 milhão está parada em Linhares
O QUE DIZ A PREFEITURA
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares informou que a obra de construção do Complexo Esportivo de Santa Cruz foi paralisada para a realização de estudos tecnológicos no muro de contenção. No entanto, em função da não apresentação dos estudos, foi aberto procedimento administrativo para apurar as responsabilidades. Superada esta etapa a obra será retomada.