Acidente deixa um morto e um ferido em rodovia de Nova Venécia

Uma colisão entre dois veículos deixou um motorista morto e outro ferido em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (22). O acidente aconteceu na BR 342, no bairro Aeroporto.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal foi entre um Fiat Uno e uma caminhonete modelo Fiat Strada. O motorista do carro morreu no local. Já o condutor da caminhonete foi socorrido e encaminhado com ferimentos para o hospital do município.
Segundo os bombeiros, a perícia da Polícia Civil já foi acionada para encaminhar o corpo do motorista para o Serviço Médico Legal (SML). Os nomes das vítimas e as causas do acidente não foram informados.