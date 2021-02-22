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BR 342

Acidente deixa um morto e um ferido em rodovia de Nova Venécia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal foi entre um Fiat Uno e uma caminhonete modelo Fiat Strada. O motorista do carro morreu no local

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:39

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

22 fev 2021 às 16:39
Colisão entre veículos deixa motorista morta em Nova Venécia
Colisão entre veículos deixa motorista morta em Nova Venécia Crédito: Flavio Siqueira
Uma colisão entre dois veículos deixou um motorista morto e outro ferido em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (22). O acidente aconteceu na BR 342, no bairro Aeroporto.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal foi entre um Fiat Uno e uma caminhonete modelo Fiat Strada. O motorista do carro morreu no local. Já o condutor da caminhonete foi socorrido e encaminhado com ferimentos para o hospital do município.
Homem morre em acidente entre dois carros em Nova Venécia Crédito: Fávio Siqueira
Segundo os bombeiros, a perícia da Polícia Civil já foi acionada para encaminhar o corpo do motorista para o Serviço Médico Legal (SML). Os nomes das vítimas e as causas do acidente não foram informados.

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