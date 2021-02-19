Acidente com caminhão interdita trecho da BR 101, no Sul do ES

Um caminhão tombou na manhã desta sexta-feira (19) e interditou um sentido da BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu, por volta das 5h, no sentido norte, pela faixa 02 no quilômetro 01 do Contorno de Iconha. Por volta das 9h40, o trânsito foi liberado.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão ficou ferido sem gravidade e foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, pela equipe da Eco101, concessionária responsável pela via.
A Eco101 informou que as equipes realizaram a limpeza da pista e destombaram o veículo. Por volta das 9h40, foi finalizada a remoção do veículo do trecho e não há mais interdição no local.