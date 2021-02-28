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Coqueiral de Itaparica

Grupo põe fogo em carro após acidente com motociclista em Vila Velha

Colisão ocorreu em Coqueiral de Itaparica, na noite deste sábado (27) e, segundo a Polícia Militar,  o proprietário do carro abandonou o local
Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

28 fev 2021 às 12:43

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 12:43

Motoboys colocam fogo em veículo após motorista fugir sem prestar socorro a um motociclista
Grupo coloca fogo em veículo após acidente Crédito: Reprodução/Leitor
Um grupo ateou fogo em um carro na noite deste sábado (27) em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, houve uma colisão entre um carro e uma motocicleta e, em seguida, o motorista do veículo abandonou o local. Momentos depois, o carro estava em chamas. 
Testemunhas no local relataram que o motociclista envolvido no acidente atuaria como entregador.  Vídeos feitos por pessoas que passavam pela região mostram as chamas tomando conta do carro. Segundo a PM, "populares atearam fogo no carro, ocasionando a queima total", informa nota da polícia.
A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) informou que o Corpo de Bombeiros combateu as chamas e ninguém – além do motociclista – ficou ferido.
Veja a íntegra da nota da PM sobre o caso:
"Após colisão envolvendo um automóvel e uma motocicleta na noite desse sábado (27), no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, o condutor do automóvel deixou o local do fato abandonando seu veículo. Populares atearam fogo no carro, ocasionando a queima total. O motociclista foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O Corpo de Bombeiros realizou o combate às chamas e ninguém mais ficou ferido".
*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta.

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