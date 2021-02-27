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Tráfico de drogas

Van do ES com mais de 1 tonelada de maconha é apreendida em Minas Gerais

Dois suspeitos que estavam no veículo foram presos, na rodovia MG-050 em Mateus Leme, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG)
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

27 fev 2021 às 16:18

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 16:18

A droga apreendida em Minas Gerais era transportada em uma van com placa de Vila Velha.
A droga apreendida em Minas Gerais era transportada em uma van com placa de Vila Velha. Crédito: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação
Um motorista de 43 anos, que dirigia uma van com placa de Vila Velha (ES), foi preso na noite de quinta-feira (27) na rodovia MG-050, em Mateus Leme, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), portando cerca de 1,2 mil barras de maconha. Juntas, as barras pesavam mais de uma tonelada.
De acordo com o portal G1, o motorista, detido com um carona, de 37 anos, saiu de Limeira (SP) e deixaria a droga em Vila Velha. Os suspeitos, de acordo com a matéria, não tinham passagens pela polícia. 
As drogas foram encontradas em uma caixa de isopor, separadas em mais de 1,2 mil tabletes. Segundo os policiais, o motorista tentou acelerar, quando percebeu que seria parado em uma blitz promovida pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PRE). 

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Em entrevista ao portal mineiro, o tenente da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, Denis Martins, afirmou que motorista e carona disseram que iriam receber R$ 5 mil, cada um, para fazer o transporte da droga até Vila Velha. 
De acordo com reportagem da TV Globo Minas, os dois homens foram presos em flagrante e vão responder por tráfico de drogas e podem pegar até 15 anos de prisão. 
A assessoria da Polícia Civil do Espírito Santo foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas informou que não tem informações sobre participação da PCES nesta apreensão. 

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