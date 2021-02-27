Van do ES com mais de 1 tonelada de maconha é apreendida em Minas Gerais

Um motorista de 43 anos, que dirigia uma van com placa de Vila Velha (ES), foi preso na noite de quinta-feira (27) na rodovia MG-050, em Mateus Leme, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), portando cerca de 1,2 mil barras de maconha. Juntas, as barras pesavam mais de uma tonelada.
De acordo com o portal G1, o motorista, detido com um carona, de 37 anos, saiu de Limeira (SP) e deixaria a droga em Vila Velha. Os suspeitos, de acordo com a matéria, não tinham passagens pela polícia.
As drogas foram encontradas em uma caixa de isopor, separadas em mais de 1,2 mil tabletes. Segundo os policiais, o motorista tentou acelerar, quando percebeu que seria parado em uma blitz promovida pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PRE).
Em entrevista ao portal mineiro, o tenente da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, Denis Martins, afirmou que motorista e carona disseram que iriam receber R$ 5 mil, cada um, para fazer o transporte da droga até Vila Velha.
De acordo com reportagem da TV Globo Minas, os dois homens foram presos em flagrante e vão responder por tráfico de drogas e podem pegar até 15 anos de prisão.
A assessoria da Polícia Civil do Espírito Santo foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas informou que não tem informações sobre participação da PCES nesta apreensão.