Crime é investigado pela delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Your browser does not support the audio element. Morte de diretor do Sine em Nova Venécia - 'Tudo indica crime de mando'

O homem que foi preso é apontado pela polícia como suspeito de atirar na vítima. As investigações ainda apuram quem era o comparsa do executor, que estava com ele no momento do crime, e os possíveis mandantes do assassinato.

"Realmente foi um crime de mando, existem demais envolvidos. O que aconteceu hoje foi o encerramento de uma primeira fase da investigação. Logo nós abriremos uma nova fase. Estamos próximos de elucidar a motivação do crime" William Dobrovosk Simonelli Daniel - Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia

A polícia chegou até esse primeiro suspeito após trabalho de investigação que começou após o crime. O delegado conseguiu na Justiça um mandado de prisão e o homem foi preso no início da tarde em uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil. O nome dele não foi divulgado.

O homem foi ouvido na Delegacia Regional de Nova Venécia e preferiu se manter calado durante o depoimento. O suspeito foi acompanhado pela defesa. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e levado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia Crédito: Arquivo pessoal

Segundo o delegado, o suspeito é morador de Pinheiros, mas estava em uma casa em Boa Esperança. Ele já havia sido preso por receptação, tráfico de drogas e é investigado por outro homicídio qualificado desde dezembro do ano passado.

INVESTIGAÇÃO

No início das investigações, o latrocínio — crime de roubo com morte — foi descartado já que nenhum pertence da vítima foi levado . O carro de Dionízio foi encontrado abandonado a 3km do local do crime, no sentido Boa Esperança.

O delegado contou que o suspeito estava em um Volkswagen Gol com outro homem. Eles chegaram no local do crime uma hora antes da vítima, por volta das 6 horas da manhã. Os suspeitos ficaram escondidos em um terreno próximo a sede do Sine, esperando a chegada de Dionízio.

Diretor do Sine de Nova Venécia é morto ao chegar ao trabalho Crédito: Leitor

Após a execução, o suspeito pegou o carro da vítima, mas abandonou logo em seguida entrando no veículo em que o comparsa estava. Segundo o delegado, por algum motivo, o homem precisou improvisar, não fugindo no carro que lhe dava cobertura.

De acordo com o delegado, entre outros elementos, a polícia chegou ao suspeito por meio desse carro em que ele estava com o comparsa. Imagens de radares permitiram identificar a placa do veículo. Além disso, três dias antes do crime, ele anunciou na internet que queria vender o veículo. Depois do homicídio, ele conseguiu concluir o negócio na Bahia e voltou com outro carro para Boa Esperança.

Carro do diretor do Sine de Nova Venécia foi encontrado depois do crime Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

O CRIME