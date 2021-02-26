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Suspeito de matar diretor do Sine em Nova Venécia é preso, diz delegado

A afirmação é do delegado William Dobrovosk Simonelli Daniel, de Nova Venécia. O homem foi detido no município de Boa Esperança

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:19

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

26 fev 2021 às 15:19
Diretor do Sine de Nova Venécia é morto ao chegar ao trabalho
Diretor do Sine de Nova Venécia é morto ao chegar ao trabalho Crédito: Leitor | A Gazeta 
A polícia prendeu nesta sexta-feira (26) um suspeito de assassinar o diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia. Segundo o delegado William Dobrovosk Simonelli Daniel, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem foi detido no município vizinho de Boa Esperança.  O nome do suspeito não foi informado. 
O diretor Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, foi morto na manhã de terça-feira (23, quando chegava ao trabalho, no bairro Margareth. O crime chocou a população da cidade capixaba.
Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia Crédito: Arquivo pessoal

O CRIME

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Os bombeiros foram acionados para o resgate, mas quando chegaram ao local o homem já estava sem vida.
No início das investigações, o latrocínio — crime de roubo com morte —  foi descartado já que nenhum pertence da vítima foi levado. O carro de Dionízio foi encontrado abandonado a 3km do local do crime, no sentido Boa Esperança.
O carro da vítima foi encontrado abandonado a 3km do crime
O carro da vítima foi encontrado abandonado a 3km do crime Crédito: Leitor

NOTA DE PESAR

Após a morte do diretor, a prefeitura da cidade emitiu uma nota. "Em nome da Prefeitura de Nova Venécia, o Prefeito André Wiler Silva Fagundes, manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento ocorrido na manhã desta terça-feira (23) do Diretor do Sine, Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos. A Prefeitura oferece condolências à família e amigos nesse momento de dor", finaliza.

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