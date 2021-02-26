Suspeito de matar diretor do Sine em Nova Venécia é preso, diz delegado

Diretor do Sine de Nova Venécia é morto ao chegar ao trabalho Crédito: Leitor | A Gazeta

O diretor Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, foi morto na manhã de terça-feira (23, quando chegava ao trabalho, no bairro Margareth. O crime chocou a população da cidade capixaba.

Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia Crédito: Arquivo pessoal

O CRIME

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Os bombeiros foram acionados para o resgate, mas quando chegaram ao local o homem já estava sem vida.

No início das investigações, o latrocínio — crime de roubo com morte — foi descartado já que nenhum pertence da vítima foi levado . O carro de Dionízio foi encontrado abandonado a 3km do local do crime, no sentido Boa Esperança.

O carro da vítima foi encontrado abandonado a 3km do crime Crédito: Leitor

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