Suspeito de matar diretor do Sine em Nova Venécia é preso, diz delegado

A polícia prendeu nesta sexta-feira (26) um suspeito de assassinar o diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia. Segundo o delegado William Dobrovosk Simonelli Daniel, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem foi detido no município vizinho de Boa Esperança. O nome do suspeito não foi informado.
O diretor Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, foi morto na manhã de terça-feira (23, quando chegava ao trabalho, no bairro Margareth. O crime chocou a população da cidade capixaba.
O CRIME
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Os bombeiros foram acionados para o resgate, mas quando chegaram ao local o homem já estava sem vida.
No início das investigações, o latrocínio — crime de roubo com morte — foi descartado já que nenhum pertence da vítima foi levado. O carro de Dionízio foi encontrado abandonado a 3km do local do crime, no sentido Boa Esperança.
NOTA DE PESAR
Após a morte do diretor, a prefeitura da cidade emitiu uma nota. "Em nome da Prefeitura de Nova Venécia, o Prefeito André Wiler Silva Fagundes, manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento ocorrido na manhã desta terça-feira (23) do Diretor do Sine, Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos. A Prefeitura oferece condolências à família e amigos nesse momento de dor", finaliza.