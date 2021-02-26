Vídeo mostra perseguição a homem em carro roubado em Vila Velha

Do G1/ES

Homem de 22 anos que tentou fugir em carro roubado foi preso por policiais em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Policiais militares e agentes da Guarda Municipal de Vila Velha montaram um cerco para prender um homem de 22 anos que tentou fugir em um carro roubado.

A perseguição policial, que aconteceu na noite desta quinta-feira (25), terminou em frente à Delegacia Regional de Vila Velha, no bairro Jaburuna, onde policiais dispararam na tentativa de conter o homem.

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A tentativa de fuga e a prisão do suspeito, identificado como Vitor Hugo Cabral de Souza, foi registrada em vídeos. Três dos tiros atingiram o carro usado na tentativa de fuga, mas o homem não se feriu.

"Foi feito o acompanhamento, foi feito o uso dos sinais sonoros e luminosos, porém esse indivíduo não obedeceu à ordem de parada. Ao perceber que ele viria para Jaburuna, os militares que estavam aqui se posicionaram fechando a via para tentar parar o veículo", explicou o sargento Robson, comandante do 2º Pelotão da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a PM, Vitor Hugo acumula um longo histórico de passagens criminais, sendo cinco delas por assassinato. Ele também tem passagens por furto, roubo e tráfico de drogas.

A polícia informou ainda que o carro em que o homem estava havia sido roubado nesta quinta no bairro Santa Mônica, também em Vila Velha, quando uma mulher foi rendida ao sair de casa. A vítima foi comunicada sobre a localização do veículo.