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Tiros

Vídeo mostra perseguição a homem em carro roubado em Vila Velha

De acordo com a polícia, o carro havia sido roubado na noite desta quinta-feira (25). Homem acumula várias passagens criminais, sendo cinco delas por assassinato

Publicado em 

26 fev 2021 às 11:34

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:34

  • Do G1/ES

Homem de 22 anos que tentou fugir em carro roubado foi preso por policiais em Vila Velha
Homem de 22 anos que tentou fugir em carro roubado foi preso por policiais em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Policiais militares e agentes da Guarda Municipal de Vila Velha montaram um cerco para prender um homem de 22 anos que tentou fugir em um carro roubado.
A perseguição policial, que aconteceu na noite desta quinta-feira (25), terminou em frente à Delegacia Regional de Vila Velha, no bairro Jaburuna, onde policiais dispararam na tentativa de conter o homem.
A tentativa de fuga e a prisão do suspeito, identificado como Vitor Hugo Cabral de Souza, foi registrada em vídeos. Três dos tiros atingiram o carro usado na tentativa de fuga, mas o homem não se feriu.
"Foi feito o acompanhamento, foi feito o uso dos sinais sonoros e luminosos, porém esse indivíduo não obedeceu à ordem de parada. Ao perceber que ele viria para Jaburuna, os militares que estavam aqui se posicionaram fechando a via para tentar parar o veículo", explicou o sargento Robson, comandante do 2º Pelotão da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar.
De acordo com a PM, Vitor Hugo acumula um longo histórico de passagens criminais, sendo cinco delas por assassinato. Ele também tem passagens por furto, roubo e tráfico de drogas.
A polícia informou ainda que o carro em que o homem estava havia sido roubado nesta quinta no bairro Santa Mônica, também em Vila Velha, quando uma mulher foi rendida ao sair de casa. A vítima foi comunicada sobre a localização do veículo.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

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