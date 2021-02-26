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Violência

Homem é morto a tiros na Estrada de Capuaba, em Vila Velha

Crime aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (25). O suspeito não foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 06:35

Naiara Arpini

Naiara Arpini

Publicado em 

26 fev 2021 às 06:35
Homem é morto a tiros em Vila Velha
Homem é morto a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 37 anos foi assassinado na Estrada de Capuaba, em Vila Velha, na Grande Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (25). O suspeito não foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.
A vítima foi identificada como Luciano Cordeiro de Amorim. A família dele esteve no local e contou que o homem era usuário de drogas e que lutava para que ele fosse internado em uma clínica para dependentes químicos.
De acordo com testemunhas, antes de morrer, Luciano foi perseguido por um homem que fez disparos contra ele. Os tiros atingiram a cabeça, o ombro e as costas da vítima.

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