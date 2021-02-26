Homem é morto a tiros na Estrada de Capuaba, em Vila Velha

Um homem de 37 anos foi assassinado na Estrada de Capuaba, em Vila Velha, na Grande Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (25). O suspeito não foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.
A vítima foi identificada como Luciano Cordeiro de Amorim. A família dele esteve no local e contou que o homem era usuário de drogas e que lutava para que ele fosse internado em uma clínica para dependentes químicos.
De acordo com testemunhas, antes de morrer, Luciano foi perseguido por um homem que fez disparos contra ele. Os tiros atingiram a cabeça, o ombro e as costas da vítima.