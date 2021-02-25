Assaltante rouba jovem e é atropelado pelo namorado da vítima em Vila Velha

Do G1/ES

Motorista jogou o carro em cima da calçada para impedir a fuga de assaltante Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 23 anos foi atropelado e impedido de fugir após roubar o celular de uma jovem no bairro Itapuã, em Vila Velha , na Grande Vitória. O motorista do carro que atingiu o criminoso é o namorado da vítima do assalto, que estava chegando ao local quando flagrou o crime.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (24) e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram a jovem de 23 anos parada na calçada e mexendo no celular. Neste momento, o assaltante passou de bicicleta e tomou o aparelho das mãos da vítima.

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O namorado da jovem, que havia combinado de se encontrar com ela naquele local, viu o roubo e jogou o carro para cima da calçada, atingindo o assaltante. A bicicleta do criminoso ficou presa debaixo do carro, mas, ainda assim, ele tentou fugir correndo.

No entanto, metros à frente, ele foi parado e agredido com chutes e socos por outras pessoas que passavam pela rua e posteriormente foi preso por agentes da Guarda Municipal.

O namorado da jovem assaltada, que preferiu não se identificar, afirmou que o assaltante estava armado. A arma chegou a cair no chão no momento em que ele foi agredido. O homem afirmou que jogou o carro para cima do ladrão em uma atitude impulsiva.

Suspeito de assalto foi agredido por pessoas que passavam pela rua Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"A primeira coisa que pensei foi em impedir que ele progredisse. Fechar ele para que ele não passasse. É o impulso, a primeira coisa que você pensa, aquele instinto que você acaba usando", disse.