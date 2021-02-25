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Veja flagrante

Assaltante rouba jovem e é atropelado pelo namorado da vítima em Vila Velha

Roubo aconteceu na tarde desta quarta-feira (24) em Itapuã. Ao flagrar o assalto, o namorado da jovem jogou o carro em cima da calçada, atingindo o criminoso

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Publicado em 

25 fev 2021 às 09:00

  • Do G1/ES

Motorista jogou o carro em cima da calçada para impedir a fuga de assaltante
Motorista jogou o carro em cima da calçada para impedir a fuga de assaltante Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 23 anos foi atropelado e impedido de fugir após roubar o celular de uma jovem no bairro Itapuã, em Vila Velha, na Grande Vitória. O motorista do carro que atingiu o criminoso é o namorado da vítima do assalto, que estava chegando ao local quando flagrou o crime.
O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (24) e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram a jovem de 23 anos parada na calçada e mexendo no celular. Neste momento, o assaltante passou de bicicleta e tomou o aparelho das mãos da vítima.
O namorado da jovem, que havia combinado de se encontrar com ela naquele local, viu o roubo e jogou o carro para cima da calçada, atingindo o assaltante. A bicicleta do criminoso ficou presa debaixo do carro, mas, ainda assim, ele tentou fugir correndo.
No entanto, metros à frente, ele foi parado e agredido com chutes e socos por outras pessoas que passavam pela rua e posteriormente foi preso por agentes da Guarda Municipal.
O namorado da jovem assaltada, que preferiu não se identificar, afirmou que o assaltante estava armado. A arma chegou a cair no chão no momento em que ele foi agredido. O homem afirmou que jogou o carro para cima do ladrão em uma atitude impulsiva.
Suspeito de assalto foi agredido por pessoas que passavam pela rua
Suspeito de assalto foi agredido por pessoas que passavam pela rua Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"A primeira coisa que pensei foi em impedir que ele progredisse. Fechar ele para que ele não passasse. É o impulso, a primeira coisa que você pensa, aquele instinto que você acaba usando", disse.
De acordo com a Guarda Municipal, o preso possui passagens criminais por roubo. Após as agressões, ele foi levado para o Pronto Atendimento da Glória, antes de ser levado para a delegacia. O celular da jovem foi recuperado. 

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