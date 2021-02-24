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Balneário Ponta da Fruta

Homem é preso em Vila Velha após ameaçar jogar uma criança da janela

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava visivelmente embriagado; ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)

Publicado em 

24 fev 2021 às 19:31

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 19:31

Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
Suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 50 anos foi preso após ser visto querendo jogar uma criança da janela, no bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, na manhã da última terça-feira (23).
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram até o local e entraram em contato com uma jovem de 19 anos, filha do homem, e com a companheira dele, de 27, mãe da criança.
Em depoimento aos militares, as duas alegaram que foram agredidas pelo homem e que, posteriormente, ele havia pegado o filho da companheira ameaçando jogar a criança de cima da laje.

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A Polícia Militar afirmou que o suspeito estava visivelmente alcoolizado, afirmando que não precisaria ser algemado para ser conduzido. De acordo com a filha e com companheira do homem, elas foram ameaçadas de morte pelo suspeito.
Em nota, a PM disse ainda que ele tentou fugir quando estava chegando na viatura, mas foi contido. O homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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