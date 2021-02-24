Homem é preso em Vila Velha após ameaçar jogar uma criança da janela

Suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 50 anos foi preso após ser visto querendo jogar uma criança da janela, no bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha , na manhã da última terça-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram até o local e entraram em contato com uma jovem de 19 anos, filha do homem, e com a companheira dele, de 27, mãe da criança.

Em depoimento aos militares, as duas alegaram que foram agredidas pelo homem e que, posteriormente, ele havia pegado o filho da companheira ameaçando jogar a criança de cima da laje.

A Polícia Militar afirmou que o suspeito estava visivelmente alcoolizado, afirmando que não precisaria ser algemado para ser conduzido. De acordo com a filha e com companheira do homem, elas foram ameaçadas de morte pelo suspeito.

Em nota, a PM disse ainda que ele tentou fugir quando estava chegando na viatura, mas foi contido. O homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana.