Polícia conclui inquérito sobre morte de mais de 10 animais em Vila Velha

Imagens fortes mostram o interior do apartamento onde foram encontrados 11 animais mortos e quatro cachorros maltratados Crédito: Reprodução

As investigações foram conduzidas em conjunto com a CPI dos Maus-Tratos, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) . Pai, mãe e filha foram convocados a prestar depoimento à CPI nesta quarta-feira (24), às 14 horas, na Ales.

Outras informações serão divulgadas em coletiva de imprensa marcada para às 17 horas desta quarta (24).

O CASO

A morte dos animais foi descoberta depois que moradores estranharem o forte odor que vinha do apartamento, localizado no segundo andar de um prédio residencial na Rua Sete de Setembro, em Vila Velha. O cheiro era tão forte que ultrapassou a barreira formada pelas duas portas de entrada trancadas e lacradas com fita adesiva nas extremidades.

Vídeos e fotografias feitas no apartamento revelaram o cenário desolador: o chão estava repleto de fezes dos animais e restos de jornais molhados com a urina deles; os cestos de lixo estavam revirados e espalhados; as bacias que deveriam estar com água, totalmente secas. Sem contar os restos mortais.

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DINHEIRO DE VAQUINHA USADO PARA COMPRAR DROGAS

ABRIGO DA FAMÍLIA FOI FECHADO

Durante as investigações, um abrigo mantido pela família da jovem foi interditado, na Serra. O local onde os animais estavam aparentava pouca salubridade, mas os cães não apresentavam sinais de maus-tratos. Os animais - 34 cachorros - foram recolhidos