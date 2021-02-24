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Em apartamento

Polícia conclui inquérito sobre morte de mais de 10 animais em Vila Velha

Pai, mãe e filha foram convocados a prestar depoimento na  CPI dos Maus-Tratos, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) nesta quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2021 às 12:57

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 12:57

Imagens fortes mostram o interior do apartamento onde foram encontrados 11 animais mortos e quatro cachorros maltratados
Imagens fortes mostram o interior do apartamento onde foram encontrados 11 animais mortos e quatro cachorros maltratados Crédito: Reprodução
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), concluiu o inquérito que investigou o crime de maus-tratos a animais em um apartamento de Vila Velha. Em janeiro, vários animais foram encontrados mortos e maltratados, dentro da residência, localizada no Centro de Vila Velha. Segundo informações da polícia, mais de 10 cachorros morreram no apartamento.
As investigações foram conduzidas em conjunto com a CPI dos Maus-Tratos, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES). Pai, mãe e filha foram convocados a prestar depoimento à CPI nesta quarta-feira (24), às 14 horas, na Ales.
Outras informações serão divulgadas em coletiva de imprensa marcada para às 17 horas desta quarta (24).

O CASO

A morte dos animais foi descoberta depois que moradores estranharem o forte odor que vinha do apartamento, localizado no segundo andar de um prédio residencial na Rua Sete de Setembro, em Vila Velha. O cheiro era tão forte que ultrapassou a barreira formada pelas duas portas de entrada trancadas e lacradas com fita adesiva nas extremidades.
Vídeos e fotografias feitas no apartamento revelaram o cenário desolador: o chão estava repleto de fezes dos animais e restos de jornais molhados com a urina deles; os cestos de lixo estavam revirados e espalhados; as bacias que deveriam estar com água, totalmente secas. Sem contar os restos mortais.

DINHEIRO DE VAQUINHA USADO PARA COMPRAR DROGAS

A dona do apartamento onde os animais maltratados foram encontrados é uma jovem de 22 anos. Ela também teria utilizado R$ 15  mil, adquiridos em uma vaquinha virtual - destinada aos cuidados com animais resgatados -, para comprar drogas.

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ABRIGO DA FAMÍLIA FOI FECHADO

Durante as investigações, um abrigo mantido pela família da jovem foi interditado, na Serra. O local onde os animais estavam aparentava pouca salubridade, mas os cães não apresentavam sinais de maus-tratos. Os animais - 34 cachorros - foram recolhidos.

Imagens fortes mostram o interior do apartamento em Vila Velha

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