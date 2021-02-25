Jovem é baleado ao chegar no velório do tio assassinado em Cariacica

Nesta terça, mais de 10 criminosos cercaram bairro em Cariacica e Ângelo foi morto a tiros. Nesta quarta, o sobrinho dele foi baleado ao chegar ao velório do tio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quando o jovem desceu do ônibus, um carro já estava esperando e parou bem na porta do local onde Ângelo era velado e criminosos balearam o sobrinho dele.

O jovem foi atingido com um tiro nas partes íntimas e foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, localizado em Vitória.

A MORTE DO TIO

Ângelo foi morto depois que pelo menos dez homens encapuzados e fortemente armados cercaram o bairro Piranema, em Cariacica, por volta das 20h desta terça-feira (23), e promoveram um tiroteio durante a noite. A motivação para a ofensiva seria a disputa pelo tráfico de drogas na região.

Eles teriam chegado ao local por uma área de matagal, na localidade conhecida como "Buraco do Sapo". De acordo com a polícia, o tiroteio começou depois que os criminosos não encontraram, em uma das casas, a pessoa que seria o alvo deles.