Jovem é baleado ao chegar no velório do tio assassinado em Cariacica

Um jovem de 23 anos foi baleado no bairro Piranema, em Cariacica, enquanto estava chegando no velório do tio, identificado como Ângelo Martins, de 32 anos, que foi morto durante um tiroteio na comunidade na noite de terça-feira (23).
Quando o jovem desceu do ônibus, um carro já estava esperando e parou bem na porta do local onde Ângelo era velado e criminosos balearam o sobrinho dele.
O jovem foi atingido com um tiro nas partes íntimas e foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, localizado em Vitória.
A MORTE DO TIO
Ângelo foi morto depois que pelo menos dez homens encapuzados e fortemente armados cercaram o bairro Piranema, em Cariacica, por volta das 20h desta terça-feira (23), e promoveram um tiroteio durante a noite. A motivação para a ofensiva seria a disputa pelo tráfico de drogas na região.
Eles teriam chegado ao local por uma área de matagal, na localidade conhecida como "Buraco do Sapo". De acordo com a polícia, o tiroteio começou depois que os criminosos não encontraram, em uma das casas, a pessoa que seria o alvo deles.
Os criminosos invadiram as casas de vários moradores, inclusive a de uma senhora que morava sozinha. Em vídeos gravados por eles, é possível ouvir o barulho dos tiros, inclusive de rajadas. Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta