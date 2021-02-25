Vídeo: Guarda encontra drogas em bueiro e apreende menores na Serra

Agente da Guarda Municipal encontraram drogas dentro de bueiro no bairro Nova Almeida, na Serra Crédito: Luciney Araújo

A Guarda Municipal da Serra apreendeu pinos de cocaína que estavam escondidas dentro de um bueiro no bairro Nova Almeida nesta quarta-feira (24). Dois menores de idade, que estavam vendendo a droga, foram apreendidos e, com eles, também foi encontrada uma quantia em dinheiro.

Segundo a agente Rúbia, da Guarda da Serra, uma equipe estava fazendo patrulhamento quando recebeu uma denúncia anônima de que dois suspeitos estariam vendendo drogas no bairro. As equipes foram até o local e encontraram os dois menores sentados na porta de um bar.

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"Eles foram revistados e não ofereceram resistência. Com eles, foram encontrados alguns pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro. Próximos a eles, em um bueiro, tinha uma quantidade de dinheiro em notas trocadas, que caracteriza possível tráfico de drogas. Assim que a gente abordou eles e questionou, eles entregaram a droga toda e apontaram onde estava o restante", contou a agente.