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Em Itapuã

Jovem é agredido por populares após tentar roubar celular em Vila Velha

Segundo testemunhas, o rapaz foi agredido com chutes e contido por populares, no bairro Itapuã, até a chegada da Guarda Municipal
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

24 fev 2021 às 21:04

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 21:04

Delegacia Regional de Vila Velha, uma das mais movimentadas da Grande Vitória
Suspeito foi conduzido pela Guarda à Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Arquivo AG
Um jovem suspeito de tentar roubar o celular de uma mulher acabou sendo agredido com chutes e detido por populares, em frente a um supermercado, no final da tarde desta quarta-feira (24), no bairro Itapuã, em Vila Velha. Testemunhas presenciaram a agressão e acionaram ajuda das autoridades.
De acordo com informações da Guarda Municipal, quando chegaram ao local, o rapaz já estava sentado na calçada, vigiado pelas pessoas em volta. Segundo testemunhas contaram aos guardas, o jovem teria, momentos antes, tentado roubar o celular de uma mulher, próximo à rotatória do Plano 100, no momento em que o namorado dela estaria chegando de carro. "O companheiro da vítima teria conduzido o veículo contra a bicicleta, tentando coibir a ação e, como resposta, o suspeito teria iniciado fuga", diz a nota.
Ainda segundo o relato das testemunhas aos guardas, outras pessoas que passavam no local detiveram o suspeito do assalto já próximo ao supermercado. "A arma que ele supostamente carregava teria sido levada por outro indivíduo não identificado, que passava pelo local, antes da chegada da Guarda de Vila Velha", diz a nota.
A Guarda Municipal informou ainda que, mediante os fatos narrados, os agentes conduziram o suspeito ao Pronto Atendimento da Glória e, em seguida, à Segunda Delegacia Regional de Vila Velha, e que nenhuma outra pessoa foi conduzida.
Acionada pela reportagem, as polícias Civil e Militar ainda não se manifestaram sobre esta ocorrência.

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