Pedreiro é assassinado a tiros no meio da rua em Cariacica

Osvaldo foi morto com quatro tiros. Vizinhos que presenciaram o crime contaram que o pedreiro havia ido à casa de um primo para entregar a peça de uma bicicleta que havia consertado. Quando voltava para casa, ele foi cercado pelos quatro criminosos, que chegaram a pé. Ao ser atingido, o pedreiro ainda tentou correr, mas acabou caindo e morrendo no local.