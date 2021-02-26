Pedreiro é assassinado a tiros no meio da rua em Cariacica

Um pedreiro de 39 anos foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (25) no bairro Prolar, em Cariacica, na Grande Vitória. De acordo com testemunhas, quatro homens participaram da execução de Osvaldo Ribeiro, que foi surpreendido pelos criminosos no meio da rua.
Osvaldo foi morto com quatro tiros. Vizinhos que presenciaram o crime contaram que o pedreiro havia ido à casa de um primo para entregar a peça de uma bicicleta que havia consertado. Quando voltava para casa, ele foi cercado pelos quatro criminosos, que chegaram a pé. Ao ser atingido, o pedreiro ainda tentou correr, mas acabou caindo e morrendo no local.
O pedreiro era solteiro e tinha três filhos. Parentes dele, que preferiram não se identificar, disseram não saber qual pode ter sido a motivação do assassinato.
O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
O crime é investigado pela Polícia Civil na Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi preso.