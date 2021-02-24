Muro cai sobre casa e deixa 11 pessoas desalojadas em Cariacica

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Parte de um muro construído para segurar uma encosta caiu no início da tarde dessa terça-feira (23), atingiu parte de uma residência e deixou 11 pessoas desalojadas, no bairro Aparecida, em Cariacica . Apesar de toda a destruição causada pela queda, por sorte, ninguém se feriu.

A estrutura que caiu tem aproximadamente três metros de altura e derrubou uma das paredes da casa. A sala ficou tomada pela terra e pelos escombros. "Deu um barulho muito grande e subiu aquele poeirão. Um barulho e desabou tudo", lembrou Kelly Correira da Silva, que vive ali com os cinco filhos.

"Podia ser muito pior. Podia ser uma tragédia fatal com mais de dez crianças, porque elas ficavam todas sentadas ali, onde desabou" Kelly Correira da Silva - Desempregada e moradora da casa atingida

De acordo com os moradores, o temor de que a encosta pudesse ceder é antigo. Por isso, no início do ano passado, eles entraram em contato com a Prefeitura de Cariacica e pediram para que fosse feito um muro de contenção no local. Porém, apenas duas partes foram construídas.

"A prefeitura fez um pedaço do muro desse lado e outro pedaço do outro, mas pularam o trecho do meio. Falaram que não fazia parte do projeto", contou a dona de casa Ariana Gomes. "Eles não quiseram terminar. Sempre davam desculpas, falando que não precisava, porque não tinha risco de cair", continuou, indignada.

Queda de muro atinge casa em Cariacica

Na época, os moradores acionaram novamente a administração municipal, que enviou materiais para que os próprios munícipes fizessem a construção da parte que faltava. "Agora, tudo ficou quebrado. Não temos condição de fazer mais nada", desabafou a aposentada Everalda Gomes.

Perto da residência atingida, ainda há uma casa cuja situação preocupa: além de poder ser atingida por um novo deslizamento ou queda, nela vive um idoso que tem dificuldade de locomoção. Ou seja, com os escombros espalhados no terreno, sair e entrar em casa tem sido um verdadeiro desafio.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Secretaria de Obras de Cariacica informou que está contratando uma empresa especializada, de forma emergencial, para fazer a construção do muro de contenção na área do bairro Aparecida. A previsão é que ele fique pronto em até 90 dias.