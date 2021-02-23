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Noroeste do ES

Incêndio destrói galpão de materiais recicláveis em Marilândia

Segundo os bombeiros, o proprietário do local foi orientado a fazer um registro de boletim de ocorrência, já que existem suspeitas de que o incêndio seja criminoso
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

23 fev 2021 às 18:44

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 18:44

Incêndio destrói galpão de recicláveis em Marilândia
Incêndio destrói galpão de recicláveis em Marilândia Crédito: Leitor
Um incêndio destruiu o galpão onde funcionava uma associação de catadores de materiais recicláveis em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (23). O imóvel fica na localidade de Córrego do Prata.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado ainda na madrugada pela Defesa Civil e integrantes da associação, com a ajuda de um caminhão pipa.
Incêndio destrói galpão de recicláveis em Marilândia
Incêndio destrói galpão de recicláveis em Marilândia Crédito: Leitor
Os bombeiros também foram ao local para auxiliar o proprietário nos procedimentos de isolamento do local. Ainda segundo os bombeiros, ele foi orientado a fazer um registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil, já que existem suspeitas de que o incêndio seja criminoso.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil não informou se o caso já foi registrado pelo proprietário do imóvel. “Caso a vítima tenha registrado a ocorrência o caso será investigado”, informou.

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