Incêndio destrói galpão de materiais recicláveis em Marilândia

Um incêndio destruiu o galpão onde funcionava uma associação de catadores de materiais recicláveis em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (23). O imóvel fica na localidade de Córrego do Prata.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado ainda na madrugada pela Defesa Civil e integrantes da associação, com a ajuda de um caminhão pipa.
Os bombeiros também foram ao local para auxiliar o proprietário nos procedimentos de isolamento do local. Ainda segundo os bombeiros, ele foi orientado a fazer um registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil, já que existem suspeitas de que o incêndio seja criminoso.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil não informou se o caso já foi registrado pelo proprietário do imóvel. “Caso a vítima tenha registrado a ocorrência o caso será investigado”, informou.