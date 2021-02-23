Polícia descarta assalto na morte de diretor do Sine em Nova Venécia

A Polícia Civil descartou a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, no caso do assassinato do diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia, Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, na manhã desta terça-feira (23). Ele foi assassinado quando chegava ao trabalho, no bairro Margareth.
Segundo a polícia, o latrocínio foi descartado já que nenhum pertence da vítima foi levado. O carro de Dionízio foi encontrado abandonado a 3km do local do crime, no sentido Boa Esperança.
A Polícia Civil informou ainda que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. O veículo e o local do crime foram periciados. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O CRIME
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Os bombeiros foram acionados para o resgate, mas quando chegaram ao local o homem já estava sem vida. o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser realizado o exame cadavérico e, posteriormente, ser liberado aos familiares.
NOTA DE PESAR
Após a morte do diretor, a prefeitura da cidade emitiu uma nota. "Em nome da Prefeitura de Nova Venécia, o Prefeito André Wiler Silva Fagundes, manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento ocorrido na manhã desta terça-feira (23) do Diretor do Sine, Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos. A Prefeitura oferece condolências à família e amigos nesse momento de dor", finaliza.