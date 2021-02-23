Polícia descarta assalto na morte de diretor do Sine em Nova Venécia

Diretor do Sine de Nova Venécia é morto ao chegar ao trabalho Crédito: Leitor

Segundo a polícia, o latrocínio foi descartado já que nenhum pertence da vítima foi levado. O carro de Dionízio foi encontrado abandonado a 3km do local do crime, no sentido Boa Esperança.

O carro da vítima foi encontrado abandonado a 3km do crime Crédito: Leitor

A Polícia Civil informou ainda que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. O veículo e o local do crime foram periciados. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O CRIME

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Os bombeiros foram acionados para o resgate, mas quando chegaram ao local o homem já estava sem vida. o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser realizado o exame cadavérico e, posteriormente, ser liberado aos familiares.

Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia Crédito: Arquivo pessoal

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