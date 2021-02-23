Diretor do Sine de Nova Venécia é morto ao chegar ao trabalho

Após a morte do diretor, a prefeitura da cidade enviou uma nota. "Em nome da Prefeitura de Nova Venécia, o Prefeito André Wiler Silva Fagundes, manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento ocorrido na manhã desta terça-feira (23), do Diretor do Sine, Dionízio Gonzaga de Oliveira 42 anos. A Prefeitura oferece suas condolências à família e amigos nesse momento de dor", finaliza.