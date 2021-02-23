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Noroeste do ES

Diretor do Sine de Nova Venécia é morto ao chegar ao trabalho

Homicídio ocorreu na manhã desta terça-feira (23) perto da agência do Sine, em Nova Venécia. Os Bombeiros foram acionados, mas a vítima morreu no local

Publicado em 

23 fev 2021 às 08:50

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 08:50

Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia
Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia Crédito: Arquivo pessoal
Dionízio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, diretor do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, foi assassinado na manhã desta terça-feira (23), quando chegava ao trabalho, no bairro Margareth, perto do Centro da cidade. As informações foram confirmadas pelo Sine do Município e pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Nova Venécia.
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Os Bombeiros foram acionados para o resgate, mas quando chegaram ao local, o homem já estava sem vida.
Por meio de nota, a Polícia Civil informa que a ocorrência está em andamento, e o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser realizado o exame cadavérico e, posteriormente, ser liberado aos familiares.

NOTA DE PESAR

Após a morte do diretor, a prefeitura da cidade enviou uma nota. "Em nome da Prefeitura de Nova Venécia, o Prefeito André Wiler Silva Fagundes, manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento ocorrido na manhã desta terça-feira (23), do Diretor do Sine, Dionízio Gonzaga de Oliveira 42 anos. A Prefeitura oferece suas condolências à família e amigos nesse momento de dor", finaliza.

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