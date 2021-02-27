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Operação Limpa Lama

Ação policial na Rua da Lama dispersa aglomerações e realiza apreensões

O objetivo da operação era o de coibir situações denunciadas pela população, como a realização de festas clandestinas e bailes do Mandela, tráfico e consumo de entorpecentes na região da Rua da Lama
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 fev 2021 às 12:18

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 12:18

Em Jardim da Penha, na Capital
PMV, PM e Bombeiros realizam operação na Rua da Lama Crédito: Elizabeth Nader | PMV
Ação policial na Rua da Lama dispersa aglomerações e realiza apreensões
Uma ação da Prefeitura de Vitória (PMV) com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, intitulada "Operação Limpa Lama", foi executada entre às 20h de sexta-feira (26) e às 5h da manhã deste sábado (27).
O objetivo da operação era coibir situações denunciadas pela população, como a realização de festas clandestinas e bailes do Mandela, tráfico e consumo de entorpecentes, desordem pública, cenas de sexo explícito em vias públicas, entre outras ilegalidades na região da Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, em Vitória.
De acordo com a PMV, a ação contou com a participação das secretarias municipais de Segurança Urbana (Semsu), de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) e de Meio Ambiente (Semmam). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros acompanharam e apoiaram o trabalho com as equipes da PMV.
Também segundo a PMV, a Guarda Civil Municipal realizou diversas abordagens, tendo apreendido um adolescente em conflito com a lei. Ele portava substâncias similares a maconha, loló e lança perfume, além de R$ 50 em espécie. O menor foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
Acionada, a PM informou que as abordagens foram voltadas para a circulação e parada de veículos, fiscalização de estabelecimentos, de acordo com o Decreto Estadual por conta da pandemia, e desobstrução da via ocupada pelas pessoas.
Também segundo a PM, os trabalhos iniciaram às 20h, e às 23h todas as pessoas que estavam no local já haviam sido dispersadas. Por meio do Disque-Denúncia a população ainda informou aglomerações em outras praças, após os transeuntes migrarem da Rua da Lama para outros locais, que também foram dispersadas até que a ordem fosse garantida.

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Uma caixa de som foi apreendida e um indivíduo detido nas proximidades da Ponte da Passagem. O tenente-coronel Paiva, comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, e o major Gustavo, comandante da 12ª Companhia Independente da PM, ressaltam que as ações integradas irão continuar durante tempo indeterminado.
Demandada, a Polícia Civil ainda não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

Ação na Rua da Lama

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