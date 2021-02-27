PMV, PM e Bombeiros realizam operação na Rua da Lama Crédito: Elizabeth Nader | PMV

Your browser does not support the audio element. Ação policial na Rua da Lama dispersa aglomerações e realiza apreensões

O objetivo da operação era coibir situações denunciadas pela população, como a realização de festas clandestinas e bailes do Mandela, tráfico e consumo de entorpecentes, desordem pública, cenas de sexo explícito em vias públicas, entre outras ilegalidades na região da Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, em Vitória.

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De acordo com a PMV, a ação contou com a participação das secretarias municipais de Segurança Urbana (Semsu), de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) e de Meio Ambiente (Semmam). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros acompanharam e apoiaram o trabalho com as equipes da PMV.

Também segundo a PMV, a Guarda Civil Municipal realizou diversas abordagens, tendo apreendido um adolescente em conflito com a lei. Ele portava substâncias similares a maconha, loló e lança perfume, além de R$ 50 em espécie. O menor foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.

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Acionada, a PM informou que as abordagens foram voltadas para a circulação e parada de veículos, fiscalização de estabelecimentos, de acordo com o Decreto Estadual por conta da pandemia, e desobstrução da via ocupada pelas pessoas.

Também segundo a PM, os trabalhos iniciaram às 20h, e às 23h todas as pessoas que estavam no local já haviam sido dispersadas. Por meio do Disque-Denúncia a população ainda informou aglomerações em outras praças, após os transeuntes migrarem da Rua da Lama para outros locais, que também foram dispersadas até que a ordem fosse garantida.

Uma caixa de som foi apreendida e um indivíduo detido nas proximidades da Ponte da Passagem. O tenente-coronel Paiva, comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, e o major Gustavo, comandante da 12ª Companhia Independente da PM, ressaltam que as ações integradas irão continuar durante tempo indeterminado.

Demandada, a Polícia Civil ainda não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.