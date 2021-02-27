Homem de 41 anos leva tiro na coxa em Maria Ortiz, em Vitória

Local onde homem foi baleado em Maria Ortiz Crédito: Divulgação

Um homem de 41 anos foi baleado na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, no bairro Maria Ortiz, em Vitória , no final da noite desta sexta-feira (26), por volta das 23h40.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa , a vítima foi atingida na coxa esquerda por um disparo de arma de fogo.

Em nota, a Polícia Militar informou que nesta madrugada (27), agentes foram acionados para irem até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), localizado no bairro Forte São João, em Vitória, pois havia dado entrada um indivíduo baleado.

Em contato com a vítima no hospital, a equipe foi informada que um veículo passou na região e efetuou disparos contra a sua residência, no bairro Maria Ortiz, vindo a atingi-la.