Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentativa de homicídio

Homem de 41 anos leva tiro na coxa em Maria Ortiz, em Vitória

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a vítima foi atingida na perna esquerda
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 fev 2021 às 09:04

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 09:04

Em Vitória
Local onde homem foi baleado em Maria Ortiz Crédito: Divulgação
Um homem de 41 anos foi baleado na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, no bairro Maria Ortiz, em Vitória, no final da noite desta sexta-feira (26), por volta das 23h40.
De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a vítima foi atingida na coxa esquerda por um disparo de arma de fogo.
Em nota, a Polícia Militar informou que nesta madrugada (27), agentes foram acionados para irem até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), localizado no bairro Forte São João, em Vitória, pois havia dado entrada um indivíduo baleado.
Em contato com a vítima no hospital, a equipe foi informada que um veículo passou na região e efetuou disparos contra a sua residência, no bairro Maria Ortiz, vindo a atingi-la.
Também demandada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

Veja Também

Polícia apreende mais de 700 kg de lagostas e camarões em Vila Velha

Julgamento do assassinato da médica Milena Gottardi é suspenso

Suspeito de matar diretor do Sine em Nova Venécia é preso, diz delegado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Dhpp homicídio Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados