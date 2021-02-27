Suspeitos perdem arma ao fugir da polícia em bairro de Vila Velha

Criminosos perderam uma pistola 838 ao fugir da polícia no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo a polícia, a arma estava com traficantes e estava carregada com 18 munições.
A apreensão aconteceu quando, durante um patrulhamento, policiais viram dois suspeitos correndo em direção à escadaria que dá acesso ao bairro Santa Rita. Os policiais desembarcaram da viatura e foram atrás.
No caminho, eles encontram a arma e o celular. Nenhum suspeito foi preso.
Nos últimos três dias, a polícia apreendeu no bairro quatro armas, entre elas uma metralhadora. Na noite da última quinta-feira (25), dois adolescentes foram apreendidos com armas e drogas.
Segundo a polícia, traficantes de Zumbi dos Palmares e Santa Rita estão em guerra na disputa por ponto de venda de drogas.
Informações Tiago Felix, G1 ES e TV Gazeta