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Perseguição policial

Suspeitos perdem arma ao fugir da polícia em bairro de Vila Velha

A apreensão aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. Além da pistola 838, um celular também foi encontrado no local

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 13:09

Publicado em 

27 fev 2021 às 13:09
Pistola 838 foi deixada por suspeitos que fugiam da polícia no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na Grande Vitória
Pistola 838 foi deixada por suspeitos que fugiam da polícia no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na Grande Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Criminosos perderam uma pistola 838 ao fugir da polícia no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo a polícia, a arma estava com traficantes e estava carregada com 18 munições.
A apreensão aconteceu quando, durante um patrulhamento, policiais viram dois suspeitos correndo em direção à escadaria que dá acesso ao bairro Santa Rita. Os policiais desembarcaram da viatura e foram atrás.
No caminho, eles encontram a arma e o celular. Nenhum suspeito foi preso.

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Nos últimos três dias, a polícia apreendeu no bairro quatro armas, entre elas uma metralhadora. Na noite da última quinta-feira (25), dois adolescentes foram apreendidos com armas e drogas.
Metralhadora apreendida pela polícia em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, ES
Metralhadora apreendida pela polícia em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Segundo a polícia, traficantes de Zumbi dos Palmares e Santa Rita estão em guerra na disputa por ponto de venda de drogas.
Informações Tiago Felix, G1 ES e TV Gazeta

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