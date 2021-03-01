Carreta tomba e pega fogo na rodovia, em São Gabriel da Palha

Uma carreta de combustível tombou na rodovia ES 137, em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (1°). O veículo pegou fogo e uma nuvem de fumaça se formou no local.
A rodovia faz a ligação do município com Nova Venécia. O acidente ocorreu nas proximidades do distrito de São Roque. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local. Ainda não há informações sobre vítimas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a rodovia foi liberada por volta de 00h20, quando a carreta parou de queimar. Os Bombeiros continuam no local, na manhã desta terça-feira (02), em busca de vítimas. Até o momento, apenas um celular foi encontrado.
Atualização
02/02/2021 - 7:58
Após a publicação desta reportagem, segundo o Corpo de Bombeiros, a rodovia foi liberada por volta de 00h20. Os Bombeiros continuam no local, na manhã desta terça-feira (02), em busca de vítimas. Até o momento, apenas um celular foi encontrado. O texto foi atualizado.