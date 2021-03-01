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Carreta tomba e pega fogo na rodovia, em São Gabriel da Palha

O veículo estava carregado com combustível, tombou na ES 137, próximo ao distrito de São Roque. Segundo o Corpo de Bombeiros, a rodovia foi liberada por volta de 00h20, quando a carreta parou de queimar

Publicado em 01 de Março de 2021 às 17:48

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

01 mar 2021 às 17:48
Acidente em Sâo Gabriel da Palha
Acidente em Sâo Gabriel da Palha Crédito: Reprodução
Uma carreta de combustível tombou na rodovia ES 137, em  São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo,  na tarde desta segunda-feira (1°). O veículo pegou fogo e uma nuvem de fumaça se formou no local. 
A rodovia faz a ligação do município com Nova Venécia. O acidente ocorreu nas proximidades do distrito de São Roque. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local. Ainda não há informações sobre vítimas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a rodovia foi liberada por volta de 00h20, quando a carreta parou de queimar. Os Bombeiros continuam no local, na manhã desta terça-feira (02), em busca de vítimas. Até o momento, apenas um celular foi encontrado

Atualização

02/02/2021 - 7:58
Após a publicação desta reportagem, segundo o Corpo de Bombeiros, a rodovia foi liberada por volta de 00h20. Os Bombeiros continuam no local, na manhã desta terça-feira (02), em busca de vítimas. Até o momento, apenas um celular foi encontrado. O texto foi atualizado. 

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