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Sul do ES

Carreta tomba e trecho da BR 101 é interditado em Mimoso do Sul

Segundo a PRF, a carga de frutas transportada pela carreta ficou espalhada na pista; equipes da concessionária Eco 101 fizeram a limpeza e o trânsito já foi liberado no local

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:04

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

26 fev 2021 às 15:04
Carga ficou espalhada pela pista após o tombamento da carreta em Mimoso do Sul.
Carga ficou espalhada pela pista após o tombamento da carreta em Mimoso do Sul. Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um trecho da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado foi parcialmente interditado no início da tarde desta sexta-feira (26), devido ao tombamento de uma carreta. O acidente foi no km 450 da rodovia e a carga de frutas ficou espalhada na pista. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Por volta das 14h05, o tráfego no sentido Rio de Janeiro seguia no sistema de pare e siga para que o trabalho de limpeza realizado pela Eco 101, concessionária que administra a via. Por volta das 14h40 a pista foi liberada, de acordo com a PRF.
Ainda segundo as informações da PRF, o motorista da carreta não ficou ferido. 
Carga de frutas espalhada na pista Crédito: Leitor/ A Gazeta

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