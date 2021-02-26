Carreta tomba e trecho da BR 101 é interditado em Mimoso do Sul

Um trecho da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado foi parcialmente interditado no início da tarde desta sexta-feira (26), devido ao tombamento de uma carreta. O acidente foi no km 450 da rodovia e a carga de frutas ficou espalhada na pista. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Por volta das 14h05, o tráfego no sentido Rio de Janeiro seguia no sistema de pare e siga para que o trabalho de limpeza realizado pela Eco 101, concessionária que administra a via. Por volta das 14h40 a pista foi liberada, de acordo com a PRF.
Ainda segundo as informações da PRF, o motorista da carreta não ficou ferido.