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Protesto

Manifestantes fecham a Rodovia do Contorno em Cariacica

De acordo com a PRF, um grupo de manifestantes colocou fogo em pneus. O ato acontece no km 293, próximo ao bairro Santana, e interdita o trânsito no sentido Cariacica.

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 08:07

Publicado em 

26 fev 2021 às 08:07
Protesto na Rodovia do Contorno
Protesto na Rodovia do Contorno Crédito: Internauta
Manifestantes fecharam a Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (26). O ato aconteceu no km 293, próximo ao bairro Santana, e interditou o trânsito no sentido Cariacica. A manifestação terminou por volta das 8h30.
Polícia Rodoviária Federal confirmou o protesto. Os manifestantes são funcionários de uma empresa que protestaram contra atraso de salários. Uma equipe da PRF esteve no local para atender a ocorrência.

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De acordo com a PRF, um grupo de 15 manifestantes colocou fogo em pneus e fechou totalmente a pista. Depois, no entanto, a PRF informou que o trânsito no sentido Serra foi liberado. Imagens mostram uma fila de veículos que se formou devido a manifestação.
Houve congestionamentos nos dois sentidos da rodovia. Para quem segue em direção ao Sul, o trânsito ficou pior e a fila de carros  ultrapassou o bairro de Tabajara, também em Cariacica.
O ato acontece em Cariacica
Manifestantes fazem protesto na Rodovia do Contorno Crédito: Gilvan Queiroz

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