Manifestantes fecham a Rodovia do Contorno em Cariacica

Manifestantes fecharam a Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (26). O ato aconteceu no km 293, próximo ao bairro Santana, e interditou o trânsito no sentido Cariacica. A manifestação terminou por volta das 8h30.
A Polícia Rodoviária Federal confirmou o protesto. Os manifestantes são funcionários de uma empresa que protestaram contra atraso de salários. Uma equipe da PRF esteve no local para atender a ocorrência.
De acordo com a PRF, um grupo de 15 manifestantes colocou fogo em pneus e fechou totalmente a pista. Depois, no entanto, a PRF informou que o trânsito no sentido Serra foi liberado. Imagens mostram uma fila de veículos que se formou devido a manifestação.
Houve congestionamentos nos dois sentidos da rodovia. Para quem segue em direção ao Sul, o trânsito ficou pior e a fila de carros ultrapassou o bairro de Tabajara, também em Cariacica.