Chuva provoca grande alagamento e interdição na BR 101, em Viana

Chuvas atingem parte de BR 101, em Viana. Crédito: Leitor/ A Gazeta

Bairros ficaram alagados e parte da pista lateral da BR 101 ficou interditada por causa da chuva forte que cai no município de Viana , na região da Grande Vitória, durante esta quinta-feira(25).

Fotos encaminhadas pelos leitores de A Gazeta mostram parte da rodovia que corta a região completamente tomada pela água.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a pista lateral da BR 101 ficou completamente alagada na altura da entrada do bairro Marcílio de Noronha, próximo ao Km 298. Em imagens registradas por colaboradores é possível ver a presença de carros que ficaram boiando.

BR 101 e bairros são afetados pela chuvas fortes em Viana. Crédito: Leitor/ A Gazeta

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, a pista lateral está interditada sentido crescente, com alagamento, devido à chuva na região.

15h25 - Atenção!



BR 101, km 298 - Viana/ES (entrada do bairro Marcilio de Noronha - Pista lateral interditada sentido crescente, com alagamento, devido à chuva na região. — PRF_ES (@PRF191ES) February 25, 2021

Ao longo da tarde desta quinta-feira, leitores de A Gazeta compartilharam vídeos que mostram a via alagadas. Carros e até mesmo veículos maiores, como ônibus do sistema Transcol enfrentam dificuldades de circular pela entrada do bairro.

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Uma das vias que dá acesso ao bairro Primavera, localizado às margens da rodovia principal, foi completamente tomada pela água da chuva. Com a situação, o tráfego de veículos e pedestres foi interrompido no local. Veja:

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Com a entrada para o bairro interditado, sem a possibilidade do tráfego de veículos entre os quilômetros 298 ao 299 da pista lateral da via, um longo congestionamento se formou na BR 101. Motoristas tiveram que ter paciência para transitar pelo local.

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A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Prefeitura e Defesa Civil do município para outras informações das chuvas na região, mas não teve resposta sobre a situação nos bairros.