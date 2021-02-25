Chuva provoca grande alagamento e interdição na BR 101, em Viana

Bairros ficaram alagados e parte da pista lateral da BR 101 ficou interditada por causa da chuva forte que cai no município de Viana, na região da Grande Vitória, durante esta quinta-feira(25).
Fotos encaminhadas pelos leitores de A Gazeta mostram parte da rodovia que corta a região completamente tomada pela água.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista lateral da BR 101 ficou completamente alagada na altura da entrada do bairro Marcílio de Noronha, próximo ao Km 298. Em imagens registradas por colaboradores é possível ver a presença de carros que ficaram boiando.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, a pista lateral está interditada sentido crescente, com alagamento, devido à chuva na região.
Ao longo da tarde desta quinta-feira, leitores de A Gazeta compartilharam vídeos que mostram a via alagadas. Carros e até mesmo veículos maiores, como ônibus do sistema Transcol enfrentam dificuldades de circular pela entrada do bairro.
Uma das vias que dá acesso ao bairro Primavera, localizado às margens da rodovia principal, foi completamente tomada pela água da chuva. Com a situação, o tráfego de veículos e pedestres foi interrompido no local. Veja:
Com a entrada para o bairro interditado, sem a possibilidade do tráfego de veículos entre os quilômetros 298 ao 299 da pista lateral da via, um longo congestionamento se formou na BR 101. Motoristas tiveram que ter paciência para transitar pelo local.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Prefeitura e Defesa Civil do município para outras informações das chuvas na região, mas não teve resposta sobre a situação nos bairros.
Em nota, a prefeitura informou que o prefeito Wanderson Bueno realizou reunião com a Diretoria da Eco 101 na última segunda-feira (22), em que a concessionária apresentou um estudo hidrológico da bacia hidrográfica da região da BR-101. Na terça-feira, o prefeito esteve em Brasília — acompanhado do líder da bancada federal, deputado Da Vitória, e do deputado Federal Ted Conti, além do presidente da Amunes, Gilson Daniel — em reunião na ANTT, para solicitar que a Agência analise o quanto antes, junto à concessionária, a solução apresentada. Na próxima semana, nova reunião entre prefeitura e ECO 101 será realizada para a apresentação dos estudos preliminares para a solução dos alagamentos na BR.