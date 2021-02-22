Mais de 800 pessoas estão fora de casa por causa das chuvas no ES

Já são mais de 800 as pessoas que precisaram deixar as próprias casas em decorrência das fortes chuvas dos últimos dias no Espírito Santo
. No final da tarde desta segunda-feira (22), foram contabilizados 761 desalojados e 59 desabrigados
– totalizando 812 vítimas, em oito municípios
do Estado.
De acordo com o último relatório extraordinário da Coordenaria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), a situação mais crítica segue sendo a de Bom Jesus do Norte
, onde 650 moradores estão desalojados e outros 28 estão sendo acolhidos em uma creche e em uma escola, ambas no bairro São Sebastião.
Já a principal mudança em relação ao levantamento anterior, divulgado durante a manhã desta segunda-feira (22), é a entrada de Divino de São Lourenço
e Mimoso do Sul
na lista dos municípios afetados. O primeiro tem quatro desalojados; enquanto o segundo registra 42 desalojados e sete desabrigados.
Ainda na Região Sul
– a mais afetada pelas recentes e intensas chuvas – há dezenas de vítimas contabilizadas em Alegre
(21 desalojados e dez desabrigados) e Apiacá
(30 desalojados e dez desabrigados). Além de quatro desalojados em Cachoeiro de Itapemirim
e três em Iúna
.
O município de Barra de São Francisco
é o único do Noroeste do Estado
com registros do tipo. No distrito de Córrego de Itá, um deslizamento de terra atingiu parte de uma residência e sete pessoas que compõem duas famílias precisaram deixar o local. Elas estão em casas de familiares ou amigos.
Devido às fortes chuvas, quatro cidades estão sob alerta de enchente. O risco é considerado alto em Linhares e moderado em Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Alfredo Chaves. Há também nove alertas de nível moderado para deslizamento de terra, que englobam Ibitirama, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Guaçuí, Castelo, Muqui, Pancas, Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim.