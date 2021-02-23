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Entre terça e quarta

Inmet divulga novo alerta de chuvas intensas para o ES

O instituto prevê, entre hoje (23) e amanhã (24),  chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 15:19

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

23 fev 2021 às 15:19
Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES
Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Pouco comum para o mês de fevereiro, o Estado vem enfrentando instabilidade climática nos últimos dias com quantidade significativa de chuva. E, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer assim: o instituto emitiu mais um alerta de chuvas intensas que abrange as regiões Serrana, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Noroeste do Espírito Santo. O aviso é válido entre às 12h desta terça-feira (23) e às 11h desta quarta (24).
O instituto prevê para o período chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Apesar disso, haverá baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Dentre as recomendações do Inmet estão:
  • Não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 
  • Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Buscar informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros.
E a chuva deve continuar por mais alguns dias. Segundo o Instituto Climatempo, na quinta (25) e na sexta-feira (26) a frente fria avança rapidamente e deve voltar a provocar chuva volumosa tanto no Espírito Santo, quanto na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.
Chuva na Capital
Chuva na Capital Crédito: Fernando Madeira

PREVISÃO DO TEMPO

Para esta quarta-feira (24) é possível esperar, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), sol entre poucas nuvens em grande parte do Estado. Na região Sul e Serrana há previsão de pancadas de chuva isoladas no período da tarde. Nas demais regiões capixabas não chove.
A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 23°C e 35°C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 19 °C e 30 °C.
A quinta-feira (25) deverá se manter com sol entre nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia no Nordeste do Estado. No Norte, Noroeste, na região Serrana e na Grande Vitória chove rápido a partir da tarde. No Sul do Caparaó, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas no período da noite.
De acordo com o Climatempo, a previsão para a Capital capixaba na sexta-feira (26) será de sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e à noite, com temperaturas que podem variar entre 22°C e 30°C.

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