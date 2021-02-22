Frente fria vai provocar mais chuva durante a semana no ES

Frente fria vai trazer mais chuva para o Espírito Santo nesta semana Crédito: Vitor Jubini

As chuvas dos últimos dias já deixaram mais de 700 pessoas fora de casa no Espírito Santo , mas estão longe de ir embora. Uma frente fria promete avançar por toda a Região Sudeste do Brasil e trazer ainda mais chuva para o território capixaba nos próximos dias.

quarta (24) e quinta-feira (25), e provoca mais chuva na região. Além da chuva, essa frente fria provoca diminuição da temperatura. De acordo com o Climatempo , a frente fria avança para o Sudeste entre), e provoca mais chuva na região. Além da chuva, essa frente fria provoca

CHUVA CHEGA PRIMEIRO EM SP

A mudança no tempo vai chegar primeiro em São Paulo. Na quarta-feira (24), os temporais chegam por lá com mais força. É na quinta (25) e na sexta-feira (26) que a frente fria avança rapidamente e volta a provocar chuva volumosa no Espírito Santo. O Climatempo alerta para um grande risco para alagamentos, transbordamento de rios e córregos, além de deslizamentos de terra, em função dos volumes significativos de chuva acumulados nos últimos dias.

Os volumes mais elevados de chuva são previstos para as áreas de divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais.

QUEDA NA TEMPERATURA

Acompanhando a frente fria, um sistema de alta pressão (massa de ar frio), avança também para todo o Sudeste. Essa massa de ar frio não é forte, mas tem potencial para provocar diminuição da temperatura no Sudeste do Brasil em relação aos últimos dias.

A previsão é de diminuição da temperatura máxima entre a terça-feira (23), um dia antes da chegada da frente fria, e a quinta-feira (25), já após a passagem da frente fria e a chegada do ar frio ao Sudeste.

ES EM ALERTA

O Espírito Santo continua em estado de alerta, segundo a Defesa Civil Estadual. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para perigo de chuvas fortes em grande parte do território do Estado.

A previsão é de chuvas entre 30 mm e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido para quase todo o Estado, com exceção dos municípios do extremo Norte, na divisa com a Bahia, e tem duração até a manhã de segunda-feira (22).