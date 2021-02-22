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Previsão

Frente fria vai provocar mais chuva durante a semana no ES

O Climatempo alerta para um grande risco de alagamentos, transbordamento de rios e córregos, além de deslizamentos de terra, em função dos volumes significativos de chuva acumulados nos últimos dias

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 08:09

Publicado em 

22 fev 2021 às 08:09
Vitor Jubini registrou imagens da frente fria no Parque da Fonte Grande
Frente fria vai trazer mais chuva para o Espírito Santo nesta semana Crédito: Vitor Jubini
As chuvas dos últimos dias já deixaram mais de 700 pessoas fora de casa no Espírito Santo, mas estão longe de ir embora. Uma frente fria promete avançar por toda a Região Sudeste do Brasil e trazer ainda mais chuva para o território capixaba nos próximos dias.
De acordo com o Climatempo, a frente fria  avança para o Sudeste entre quarta (24) e quinta-feira (25), e provoca mais chuva na região. Além da chuva, essa frente fria provoca diminuição da temperatura.

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CHUVA CHEGA PRIMEIRO EM SP

A mudança no tempo vai chegar primeiro em São Paulo. Na quarta-feira (24), os temporais chegam por lá com mais força. É na quinta (25) e na sexta-feira (26) que a frente fria avança rapidamente e volta a provocar chuva volumosa no Espírito Santo. O Climatempo alerta para um grande risco para alagamentos, transbordamento de rios e córregos, além de deslizamentos de terra, em função dos volumes significativos de chuva acumulados nos últimos dias.
Os volumes mais elevados de chuva são previstos para as áreas de divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais. 

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QUEDA NA TEMPERATURA

Acompanhando a frente fria, um sistema de alta pressão (massa de ar frio), avança também para todo o Sudeste. Essa massa de ar frio não é forte, mas tem potencial para provocar diminuição da temperatura no Sudeste do Brasil em relação aos últimos dias.
A previsão é de diminuição da temperatura máxima entre a terça-feira (23), um dia antes da chegada da frente fria, e a quinta-feira (25), já após a passagem da frente fria e a chegada do ar frio ao Sudeste.

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ES EM ALERTA

O Espírito Santo continua em estado de alerta, segundo a Defesa Civil Estadual. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para perigo de chuvas fortes em grande parte do território do Estado.
A previsão é de chuvas entre 30 mm e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido para quase todo o Estado, com exceção dos municípios do extremo Norte, na divisa com a Bahia, e tem duração até a manhã de segunda-feira (22).
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um alerta para as regiões Sul, Serrana e Grande Vitória para pancadas de chuva localmente fortes, por vezes intensas e de curta duração, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais.

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