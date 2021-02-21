Grupo desce o Rio Itapemirim de caiaque em Cachoeiro. Veja vídeo

Gladstone Duarte e os amigos Luciano Prates e Guilherme Tijolo Crédito: Gladstone Duarte

Um grupo de amigos que pratica canoagem desceu o Rio Itapemirim, que corta o município de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, durante a tarde deste sábado (20), e chamou a atenção das pessoas. As fortes chuvas dos últimos dias na região elevaram o nível do rio.

O que pode parecer arriscado para alguns é o esporte praticado aos fins de semana por Gladstone Duarte e os amigos Luciano Prates e Guilherme Tijolo. Os três cachoeirenses afirmam que conhecem as peculiaridades e perigos do rio para realizar a travessia com segurança. Assista ao vídeo:

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“Fazemos a descida do rio aos finais de semana, exceto quando o rio está muito seco”, conta Duarte, que é professor de educação fica e pratica a canoagem desde 2007.