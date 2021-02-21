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Aventura

Grupo desce o Rio Itapemirim de caiaque em Cachoeiro. Veja vídeo

Chuva elevou nível de água do rio que corta o município e três amigos aproveitaram para praticar canoagem durante a tarde de sábado (20)

Publicado em 

21 fev 2021 às 16:41

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 16:41

Gladstone Duarte, Lua
Gladstone Duarte e os amigos Luciano Prates e Guilherme Tijolo Crédito: Gladstone Duarte
Um grupo de amigos que pratica canoagem desceu o Rio Itapemirim, que corta o município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante a tarde deste sábado (20), e chamou a atenção das pessoas. As fortes chuvas dos últimos dias na região elevaram o nível do rio.
O que pode parecer arriscado para alguns é o esporte praticado aos fins de semana por Gladstone Duarte e os amigos Luciano Prates e Guilherme Tijolo. Os três cachoeirenses afirmam que conhecem as peculiaridades e perigos do rio para realizar a travessia com segurança. Assista ao vídeo:
“Fazemos a descida do rio aos finais de semana, exceto quando o rio está muito seco”, conta Duarte, que é professor de educação fica e pratica a canoagem desde 2007.
Com rio acima de 2 metros neste sábado (20), o grupo começou a aventura por volta das 14h, na altura da Ilha da Luz e remou até a região de Safra. “É muito bom fazer canoagem, permite um contato direto com a natureza muito radical, guardados os devidos cuidados”, disse Gladstone.

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