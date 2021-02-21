Sobe para 189 o número de pessoas fora de casa por causa das chuvas no ES

Qual a diferença entre desalojados e desabrigados?
Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.
Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.
14 MUNICÍPIOS SOB ALERTAS
MAIORES ACUMULADOS DE CHUVA
- Pancas: 90 mm
- Muqui: 71 mm
- Jerônimo Monteiro: 62 mm
- Vargem Alta: 50 mm
- Ibatiba: 49 mm
- Ibitirama: 47 mm
- Alegre: 45 mm
- Castelo: 41 mm
- Mimoso do Sul: 39 mm
- Anchieta: 39 mm
- Venda Nova do Imigrante: 37 mm
- Brejetuba: 34 mm
- Guaçuí: 33 mm
- Iúna: 31 mm
- Santa Leopoldina: 31 mm
- Irupi: 30 mm
- Baixo Guandu: 29 mm
- Conceição do Castelo: 23 mm
- Barra de São Francisco: 22 mm
- Itaguaçu: 21 mm