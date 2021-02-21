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Mais vítimas

Sobe para 189 o número de pessoas fora de casa por causa das chuvas no ES

Mais 60 desalojados e desabrigados foram contabilizados desde o primeiro boletim da Defesa Civil na manhã deste domingo (21); Bom Jesus do Norte entrou para lista dos municípios afetados

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 13:23

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 fev 2021 às 13:23
Vista aérea de Bom Jesus do Norte
O Rio Itabapoana atravessa a cidade de Bom Jesus do Norte, que fica na Região Sul do ES Crédito: Luciney Araújo
Subiu para 189 o número de pessoas que precisaram deixar as próprias casas por causa das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias. No final da manhã deste domingo (21), foram contabilizados 145 desalojados e 44 desabrigados – um incremento de 60 vítimas em apenas cinco horas.
No relatório extraordinário da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) divulgado às 11h, Bom Jesus do Norte entrou para a lista dos municípios afetados, com a situação mais grave do Estado: 50 desalojados e 22 desabrigados que estão sendo acolhidos em uma creche do bairro São Sebastião.

Qual a diferença entre desalojados e desabrigados?

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.
Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Entenda

Depois, vem Ibitirama, que apresenta o segundo cenário mais delicado, com 50 desalojados e oito desabrigados – uma pequena melhora em relação às 6h, quando havia mais quatro pessoas em abrigos públicos. Ainda na Região Sul há 19 desalojados em Alegre e outros três em Iúna.
Já na Grande Vitória, a Serra é a única com registros do tipo. Devido ao risco de deslizamento de terra, uma casa precisou ser interditada pela Defesa Civil no bairro Divinópolis. Consequentemente, as três pessoas que moram no local foram temporariamente para a casa de familiares ou amigos.

14 MUNICÍPIOS SOB ALERTAS

Assim como o relatório anterior, 14 municípios do Espírito Santo podem registrar deslizamento de terra. O risco é alto apenas para Ibitirama. Para os demais, o risco é considerado moderado. São eles: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Santa Leopoldina, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Guaçuí, Afonso Cláudio, Castelo, Ibatiba, Muqui e Pancas.

MAIORES ACUMULADOS DE CHUVA

  • Pancas: 90 mm
  • Muqui: 71 mm
  • Jerônimo Monteiro: 62 mm
  • Vargem Alta: 50 mm
  • Ibatiba: 49 mm
  • Ibitirama: 47 mm
  • Alegre: 45 mm
  • Castelo: 41 mm
  • Mimoso do Sul: 39 mm
  • Anchieta: 39 mm
  • Venda Nova do Imigrante: 37 mm
  • Brejetuba: 34 mm
  • Guaçuí: 33 mm
  • Iúna: 31 mm
  • Santa Leopoldina: 31 mm
  • Irupi: 30 mm
  • Baixo Guandu: 29 mm
  • Conceição do Castelo: 23 mm
  • Barra de São Francisco: 22 mm
  • Itaguaçu: 21 mm

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