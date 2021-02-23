Capotamento deixa três pessoas feridas em Venda Nova do Imigrante

Três pessoas ficaram feridas em um acidente evolvendo dois veículos, na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A batida aconteceu na manhã desta terça-feira (23), na chegada da cidade.
As causas do acidente não foram informadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, no total cinco pessoas se envolveram na colisão que aconteceu próximo ao radar, da entrada da cidade, no sentido Minas Gerais.
O acidente foi entre um Nissan Kicks e um Fiat Uno, com três pessoas de uma mesma família, que capotou. A vítima mais grave foi atendida pelo Samu. Os outros dois feridos sofreram escoriações e hematomas. As duas pessoas que estavam no outro veículo não precisaram de ajuda do resgate.
Os bombeiros levaram as vítimas para o Hospital Padre Máximo, no município. A unidade não informou o estado de saúde dos pacientes.