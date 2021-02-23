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Acidente

Capotamento deixa três pessoas feridas em Venda Nova do Imigrante

Batida aconteceu na manhã desta terça-feira (23) na chegada da cidade, na BR 262

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 fev 2021 às 16:27
Carro capotou na BR 262 Crédito: Site Radio FMZ
Três pessoas ficaram feridas em um acidente evolvendo dois veículos, na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A batida aconteceu na manhã desta terça-feira (23), na chegada da cidade. 
As causas do acidente não foram informadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, no total cinco pessoas se envolveram na colisão que aconteceu próximo ao radar, da entrada da cidade, no sentido Minas Gerais.
Capotamento deixa três pessoas feridas Crédito: Site Radio FMZ
O acidente foi entre um Nissan Kicks e um Fiat Uno, com três pessoas de uma mesma família, que capotou. A vítima mais grave foi atendida pelo Samu. Os outros dois feridos sofreram escoriações e hematomas. As duas pessoas que estavam no outro veículo não precisaram de ajuda do resgate.
Os bombeiros levaram as vítimas para o Hospital Padre Máximo, no município. A unidade não informou o estado de saúde dos pacientes.

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