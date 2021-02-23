Em menos de 24h, três veículos roubados são recuperados pela PRF no ES

Uma moto e dois carros que haviam sido roubados foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira (22) em trechos da BR 101 no Espírito Santo. As ocorrências foram registradas em três municípios diferentes e encaminhadas para o Departamento de Polícia Judiciária das respectivas cidades. A PRF não informou se os ocupantes dos veículos foram detidos.
O primeiro veículo foi recuperado no Km 152 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os agentes abordaram um carro do modelo Fiat Strada e, após consultas, foi identificado que se tratava de um veículo, de igual característica, com a ocorrência de um roubo em maio de 2020 no município de Nova Venécia.
A segunda apreensão ocorreu no Km 304, em Viana. Uma equipe de policiais abordou um automóvel do modelo Hyundai HB20 e, após vistoria, descobriu que o veículo tinha restrição de furto/roubo. O crime foi registrado no dia 10 de outubro de 2020 no Rio de Janeiro (RJ).
A terceira recuperação também ocorreu na Grande Vitória. Por volta das 23h, no Km 257, na Serra, a PRF realizou abordagem a dois ocupantes de uma motocicleta Honda Twister.
O condutor não apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). A placa instalada na moto, segundo a PRF, era clonada. Fazia referência a um veículo de igual característica com restrição de furto/roubo registrada no dia 16 de setembro de 2020.