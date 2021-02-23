Em menos de 24h, três veículos roubados são recuperados pela PRF no ES

O condutor não apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). A placa instalada na moto, segundo a PRF, era clonada. Fazia referência a um veículo de igual característica com restrição de furto/roubo registrada no dia 16 de setembro de 2020.