Suspeito de assalto em ponto de ônibus é morto por PM em Cariacica

Suspeito foi morto no bairro Santa Cecília Crédito: Viviann Barcelos

Dois suspeitos de cometer um assalto foram baleados por um policial militar no bairro Santa Cecília, em Cariacica , na manhã desta terça-feira (23). Um deles não resistiu e morreu no local.

O policial, que estava na rua, presenciou os suspeitos rendendo as vítimas em um ponto de ônibus . Aproximadamente cinco vítimas do assalto estavam aguardando o ônibus no ponto, que fica às margens da BR 262, quando foram surpreendidas pelos criminosos.

As vítimas entregaram as bolsas e celulares. O policial, que é cabo da PM, estava passando pela região e acabou flagrando o assalto. Ele anunciou que era um militar, mas os suspeitos tentaram fugir.