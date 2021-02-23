Suspeito de assalto em ponto de ônibus é morto por PM em Cariacica

Dois suspeitos de cometer um assalto foram baleados por um policial militar no bairro Santa Cecília, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (23). Um deles não resistiu e morreu no local.
O policial, que estava na rua, presenciou os suspeitos rendendo as vítimas em um ponto de ônibus . Aproximadamente cinco vítimas do assalto estavam aguardando o ônibus no ponto, que fica às margens da BR 262, quando foram surpreendidas pelos criminosos.
As vítimas entregaram as bolsas e celulares. O policial, que é cabo da PM, estava passando pela região e acabou flagrando o assalto. Ele anunciou que era um militar, mas os suspeitos tentaram fugir.
O militar foi atrás e baleou dois deles. Um morreu no local e o outro foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito ferido. Outros dois suspeitos conseguiram fugir. Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta