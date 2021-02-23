Corretor de imóveis é morto na porta de casa na Serra

Jorge Vasconcelos foi assassinado na porta de casa Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um corretor de imóveis foi assassinado na porta de casa, no bairro Serra Dourada, na Serra , na noite desta segunda-feira (22). Jorge Vasconcelos, de 50 anos, estava chegando na residência quando foi surpreendido por criminosos que desceram de um carro e atiraram contra ele.

A família suspeita de crime de execução. A esposa da vítima, Alice Vasconcelos, contou que chegou a ver os suspeitos fugindo no veículos

"Ele (o Jorge) chegou com o carro. Parou com o carro em frente ao portão, abriu o portão e voltou para entrar no carro. E a gente só escutou os tiros, foram três a quatro tiros. Vi um veículo preto saindo correndo", contou Alice, emocionada, em entrevista à TV Gazeta.

Jorge era pai de três filhas e avô de dois netos, que ainda são bebês. "Não sei como vai ser com meus netos, que são bebês e muito apegados com o avô", desabafou a esposa dele.

Esposa de Jorge Vasconcelos fala sobre assassinato do marido Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Natural do Rio de Janeiro, Jorge se mudou para o Espírito Santo há 30 anos em busca de paz para criar as filhas. Segundo a família, ele era um profissional competente e esforçado, que denunciava irregularidades na categoria. Por isso, já foi ameaçado outras vezes, de acordo com os familiares.

"Já foi ameaçado porque combatia muito o exercício irregular da profissão nas redes sociais. Ele não aceitava coisas erradas e é um meio onde rola muita coisa errada: muito contrato mal feito, muita propina. Ele era muito estudioso, tinha muitos diplomas", lembra Alice.