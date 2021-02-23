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Serra Dourada

Corretor de imóveis é morto na porta de casa na Serra

Segundo a família, Jorge Vasconcelos, de 50 anos, era um profissional competente e esforçado, que denunciava irregularidades na categoria. Por isso, já foi ameaçado outras vezes, de acordo com os familiares

Publicado em 

23 fev 2021 às 08:16

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 08:16

O crime aconteceu em Serra Dourada
Jorge Vasconcelos foi assassinado na porta de casa Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um corretor de imóveis foi assassinado na porta de casa, no bairro Serra Dourada, na Serra, na noite desta segunda-feira (22). Jorge Vasconcelos, de 50 anos, estava chegando na residência quando foi surpreendido por criminosos que desceram de um carro e atiraram contra ele.
A família suspeita de crime de execução. A esposa da vítima, Alice Vasconcelos, contou que chegou a ver os suspeitos fugindo no veículos
"Ele (o Jorge) chegou com o carro. Parou com o carro em frente ao portão, abriu o portão e voltou para entrar no carro. E a gente só escutou os tiros, foram três a quatro tiros. Vi um veículo preto saindo correndo", contou Alice, emocionada, em entrevista à TV Gazeta.
Jorge era pai de três filhas e avô de dois netos, que ainda são bebês. "Não sei como vai ser com meus netos, que são bebês e muito apegados com o avô", desabafou a esposa dele.
Crime aconteceu em Serra Dourada
Esposa de Jorge Vasconcelos fala sobre assassinato do marido Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Natural do Rio de Janeiro, Jorge se mudou para o Espírito Santo há 30 anos em busca de paz para criar as filhas. Segundo a família, ele era um profissional competente e esforçado, que denunciava irregularidades na categoria. Por isso, já foi ameaçado outras vezes, de acordo com os familiares.
"Já foi ameaçado porque combatia muito o exercício irregular da profissão nas redes sociais. Ele não aceitava coisas erradas e é um meio onde rola muita coisa errada: muito contrato mal feito, muita propina. Ele era muito estudioso, tinha muitos diplomas", lembra Alice.
O caso é investigado pela Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o paradeiro e a prisão de suspeitos envolvidos com o crime em Serra Dourada. Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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