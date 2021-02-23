Polícia flagra ônibus em chamas e prende suspeitos de atear fogo na Serra

Polícia Militar conseguiu encontrar os suspeitos de atearem fogo no coletivo Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que indivíduos a bordo de um veículo abordaram o ônibus, lançaram o combustível e atearam fogo. Ferido, ele foi levado para a UPA de Castelândia.

SUSPEITOS FORAM DETIDOS

Algum tempo depois, durante um patrulhamento, os policiais visualizaram na orla de Jacaraípe, um veículo com as características passadas pelo motorista do ônibus. Dois ocupantes estavam dentro do veículo. Com eles a polícia ainda encontrou uma pedra de crack e R$ 550,00 em espécie.

Ainda segundo a PM, o motorista reconheceu, por foto, os ocupantes do veículo como sendo os mesmos autores que colocaram fogo no coletivo.

Os policiais foram até a casa de um dos detidos e ele informou que dentro de um baú de madeira havia mais materiais ilícitos. Lá foram encontrados oito pedaços grandes e sete buchas de maconha, uma balança de precisão e munição de calibre 380. Os detidos e o material apreendido foram entregues na 3ª Delegacia Regional da Serra.