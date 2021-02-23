AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Protesto

Manifestantes bloqueiam avenida após morte de jovem em confronto com a PM na Serra

Segundo a PM, protesto na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, foi motivado pela morte de Filipe Gomes, 22, que foi baleado e morreu na tarde desta segunda (22)

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 11:14

Publicado em 

23 fev 2021 às 11:14

  • Do G1/ES

Manifestantes bloquearam a Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, com lixo e fogo
Manifestantes bloquearam a Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, com lixo e fogo Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Familiares e amigos de um jovem, de 22 anos, que foi morto durante um confronto com a Polícia Militar fizeram um protesto e bloquearam a Avenida Abdo Saad, principal rua do bairro Jacaraípe, na Serra, na noite desta segunda-feira (22).
Lixo e fogo foram colocados na rua para bloquear a passagem de veículos. O trânsito no local teve que ser desviado para dentro de Jacaraípe.
De acordo com a Polícia Militar, o protesto é uma reação após a morte de do jovem Filipe Gomes, que foi baleado com dois tiros durante um confronto com policiais na tarde desta segunda-feira no bairro Costa Dourada, que fica próximo de onde a manifestação aconteceu.
Filipe foi baleado por dois tiros e morreu no local do confronto, uma região de mata. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado, mas o jovem não resistiu aos ferimentos. De acordo com a PM, ele possuía envolvimento com o tráfico de drogas.
Apesar do bloqueio da avenida, nenhum responsável pelo protesto foi identificado. Quando a polícia chegou ao local, o protesto já tinha acabado. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para apagar as chamas e desbloquear a via.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta.

Veja Também

Suspeito de assalto em ponto de ônibus é morto por PM em Cariacica

Rio Doce ultrapassa cota de inundação e atinge 3,75 metros em Linhares

Corretor de imóveis é morto na porta de casa na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro Jacaraípe Serra Protestos Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump, Shakira, Justin Bieber: a final inédita da Copa do Mundo
Torta de biscoito com doce de leite
Dia do Biscoito: sobremesa cremosa e crocante é dica para servir na data
Dois carros caem na entrada de igreja em Vila Velha
Carro desce ladeira, bate em outro e os dois caem na entrada de igreja em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados