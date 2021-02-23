Rio Doce ultrapassa cota de inundação e atinge 3,75 metros em Linhares

O Rio Doce, em Linhares, Norte do Espírito Santo, continua subindo e atingiu 3,75 metros nesta terça-feira (23). O nível está 30 centímetros acima da cota de inundação, quando o município fica em alerta máximo para intercorrências relacionadas a alagamentos. Na segunda-feira (22), o Rio chegou a 3,55 metros, 10 centímetros acima da cota de inundação.
Para a manhã desta terça-feira, não há alerta de risco vigente para o município. No entanto, o bairro Olaria está sendo monitorando pela Prefeitura de Linhares, uma vez que, pela proximidade com às margens do Rio, é um dos mais atingidos quando há alagamentos no município. De acordo com a Defesa Civil de Linhares, a comunidade foi atingida em 2020, quando o nível do Rio Doce chegou a 4 metros.
A Defesa Civil de Linhares afirma ainda que o nível do Rio Doce no Espírito Santo é influenciado pelas chuvas que caem em Minas Gerais e deságuam na bacia capixaba. Conforme o volume de chuvas, o nível pode continuar subindo. Como há a previsão de chuvas para os próximos dias, a Prefeitura de Linhares afirma que está se preparando para receber possíveis atingidos.
Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Assistência Social está de prontidão com as equipes de recepção e abordagem das famílias em situação de risco. Caso haja o registro de desalojados, as famílias serão encaminhadas para o ginásio poliesportivo do bairro Araçá, onde receberão o auxílio de assistentes sociais, psicólogos e recreadores, além de alimentação.
RIO DOCE EM COLATINA
Em Colatina, A Defesa Civil do município afirma que o nível do Rio Doce está em 4,98 metros e dentro da cota de normalidade. Até a manhã desta terça, não havia registros de ocorrências por conta das chuvas. Segundo o órgão, o nível do Rio pode vir a aumentar nas próximas horas, por conta das chuvas em Mias Gerais, mas ainda dentro do normal, não acarretando inundações no município.
A Defesa Civil orienta que, em caso de emergência, os cidadãos entrem em contato com o órgão. Em Linhares, os números disponibilizados são: (27) 99983-5661 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal) ou 193 (Corpo de Bombeiros). Já em Colatina, o número disponibilizado é o (27) 99883-0305 (Defesa Civil).