Rio Doce ultrapassa cota de inundação e atinge 3,75 metros em Linhares

Rio Doce em Linhares, Norte doES Crédito: Felipe Tozatto | Prefeitura de Linhares

Para a manhã desta terça-feira, não há alerta de risco vigente para o município. No entanto, o bairro Olaria está sendo monitorando pela Prefeitura de Linhares , uma vez que, pela proximidade com às margens do Rio, é um dos mais atingidos quando há alagamentos no município. De acordo com a Defesa Civil de Linhares, a comunidade foi atingida em 2020, quando o nível do Rio Doce chegou a 4 metros.

A Defesa Civil de Linhares afirma ainda que o nível do Rio Doce no Espírito Santo é influenciado pelas chuvas que caem em Minas Gerais e deságuam na bacia capixaba. Conforme o volume de chuvas, o nível pode continuar subindo. Como há a previsão de chuvas para os próximos dias, a Prefeitura de Linhares afirma que está se preparando para receber possíveis atingidos.

Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Assistência Social está de prontidão com as equipes de recepção e abordagem das famílias em situação de risco. Caso haja o registro de desalojados, as famílias serão encaminhadas para o ginásio poliesportivo do bairro Araçá, onde receberão o auxílio de assistentes sociais, psicólogos e recreadores, além de alimentação.

Rio Doce em Linhares, Norte doES Crédito: Felipe Tozatto | Prefeitura de Linhares

RIO DOCE EM COLATINA

Em Colatina , A Defesa Civil do município afirma que o nível do Rio Doce está em 4,98 metros e dentro da cota de normalidade. Até a manhã desta terça, não havia registros de ocorrências por conta das chuvas. Segundo o órgão, o nível do Rio pode vir a aumentar nas próximas horas, por conta das chuvas em Mias Gerais, mas ainda dentro do normal, não acarretando inundações no município.