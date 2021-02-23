PM Ambiental combate pesca ilegal no período reprodutivo no ES

A Polícia Ambiental realiza uma grande operação de fiscalização em rios e lagoas em todo o Espírito Santo, nesta terça-feira (23), com o objetivo de combater a pesca predatória no período de reprodução das espécies. Batizada de Piracema, em clara referência ao deslocamento que os peixes fazem em direção às nascentes e águas mais rasas para desovarem, a ação foi iniciada nas primeiras horas da manhã e se prolongará até o fim do dia.