Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Piracema

PM Ambiental combate pesca ilegal no período reprodutivo no ES

A ação ocorre em rios e lagos de várias regiões do Estado e visa proteger as espécies. Mais de 40 militares participam dos trabalhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2021 às 10:45

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 10:45

Polícia
Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (23) a Polícia Ambiental realiza a Operação Piracema em todo o ES Crédito: Divulgação/Polícia Ambiental
A Polícia Ambiental realiza uma grande operação de fiscalização em rios e lagoas em todo o Espírito Santo, nesta terça-feira (23), com o objetivo de combater a pesca predatória no período de reprodução das espécies. Batizada de Piracema, em clara referência ao deslocamento que os peixes fazem em direção às nascentes e águas mais rasas para desovarem, a ação foi iniciada nas primeiras horas da manhã e se prolongará até o fim do dia.

Veja Também

Suspeito de assalto em ponto de ônibus é morto por PM em Cariacica

Diretor do Sine de Nova Venécia é morto ao chegar ao trabalho

Corretor de imóveis é morto na porta de casa na Serra

Na Serra, por exemplo, o foco dos trabalhos dos policiais será no Rio Reis Magos, em Nova Almeida, Lagoa Juara, em Jacaraípe, e Lagoa Jacunem, em Feu Rosa. Segundo a PM, são 42 policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, com 14 viaturas e ainda 10 embarcações.
Os militares permanecerão na ação até as 18 horas recolhendo redes e armadilhas usadas para capturar as espécies no período do defeso.
Polícia
A ação conta com mais de 40 militares da divisão ambiental e visa proteger espécies em reprodução Crédito: Divulgação/Polícia Ambiental

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Polícia Militar Polícia Ambiental
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão
Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados