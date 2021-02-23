Milena Gottardi: julgamento do assassinato de médica vai durar uma semana

Milena era médica e tinha 38 anos quando foi assassinada Crédito: Arquivo Famílias/Redes sociais

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O julgamento do assassinato da médica Milena Gottardi, de 38 anos, está marcado para 8 de março deste ano, Dia Internacional da Mulher, e deve durar uma semana. A previsão é do

O julgamento acontecerá no Fórum Criminal José Mathias de Almeida Netto, no Centro de Vitória, às 9 horas. Os acusados pelo crime são o ex-marido da vítima, o ex-policial civil Hilário Antonio Fiorot Frasson e o seu pai, Esperidião Carlos Frasson, ambos apontados como mandantes.

Pela intermediação foram denunciados Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palauro Filho, o Judinho. Dionathas Alves Vieira é acusado de praticar a execução, com o apoio de Bruno Rodrigues Broetto, dono da moto usada no crime. Todos estão presos.

O tribunal do júri será presidido pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches. O julgamento terá início às 9h e está previsto para durar cerca de uma semana. O TJES informa que, para evitar a contaminação pela Covid-19, serão respeitadas as regras de distanciamento social no local.

Ainda sobre o julgamento, em janeiro deste ano, a Justiça estadual decidiu que Douglas Gottardi, irmão de Milena, não poderá depor. O pedido feito pela defesa de um dos réus foi aceito, com o argumento de que ele já atua como assistente de acusação, em conjunto com o Ministério Público do Estado (MPES).

O CRIME

O crime aconteceu no dia 14 de setembro de 2017, Milena foi baleada com um tiro na cabeça, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. Ela tinha acabado de sair do trabalho e estava acompanhada de uma amiga quando foi surpreendida por um homem que simulou um assalto. A morte foi declarada no dia seguinte.