Esperidião Carlos Frasson, ex-sogro da médica Milena Gottardi é acusado de ser um dos mandantes do crime Crédito: Fernando Madeira

A possibilidade de dois acusados de envolvimento na morte de Milena Gottardi deixarem a prisão, por causa da pandemia do novo coronavírus, traz medo à família da médica - assassinada em setembro de 2017.

Your browser does not support the audio element. Família de Milena Gottardi teme que envolvidos no crime sejam soltos

Um pedido de prisão domiciliar em favor de Esperidião Frasson, ex-sogro de Milena, e apontado como mandante do crime, e Bruno Broeto, responsável por roubar a moto usada no crime, foi feito à Justiça, alegando que eles fazem parte do grupo de risco da doença.

Para o irmão da médica, Douglas Gottardi, a soltura dos presos coloca em perigo a família. Ele disse que pedirá proteção ao juiz e pensa até mesmo em se esconder.

"É sempre muito complicado quando imaginamos que eles podem sair de lá. Toda minha família teme muito. Seria um choque para todos. Esperamos que a Justiça continue nos protegendo" Douglas Gottardi - Irmão de Milena

Douglas Gottardi e a mãe temem pela segurança caso acusados do assassinato sejam soltos Crédito: Marcelo Prest

Esperidião tem 73 anos e, pela idade, faz parte do grupo de risco. Além disso, segundo os advogados, ele também é portador de uma doença, que não foi revelada. Já a defesa de Bruno argumenta que ele possui um problema respiratório adquirido no interior do presídio.

O advogado da família, Renan Sales, informou que ainda não foi intimado a respeito de um pedido de soltura. Mas, mesmo se o fundamento do pedido seja algo relacionado a Covid-19, se posicionará contra.

"É descabido imaginar indivíduos tão perigosos soltos. Presos que praticaram crimes violentos, crimes hediondos, não devem ser soltos. Entendemos que o Estado deve dá-los, presos, condições de ficarem imunes à doença, como, por exemplo, proibindo visitas. Toda a sociedade está sendo privada de sua vida normal, nada mais razoável, que esse tipo de preso também o seja. Os acusados, soltos, colocam em risco a garantia da ordem pública" Renan Sales - Advogado da família de Milena Gottardi

O CASO

A médica Milena Gottardi foi morta quando saía do trabalho, em setembro de 2017 Crédito: Divulgação