Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus no ES: 150 presos são liberados para cumprir pena em casa
Covid-19

Coronavírus no ES: 150 presos são liberados para cumprir pena em casa

Tribunal de Justiça do Espírito Santo afirma que juízes solicitaram a relação de internos que fazem parte do grupo de risco  como idosos, hipertensos, diabéticos, portadores de problemas respiratórios ou qualquer outra vulnerabilidade

Publicado em 25 de Março de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 17:37
Prisão, algemas
Presos do sistema semiaberto vão poder cumprir prisão domiciliar Crédito: Shutterstock
Por conta da pandemia do coronavírus, presos do sistema semiaberto do Espírito Santo ganharam o direito de cumprir a prisão domiciliar. A medida foi tomada para minimizar as chances dos internos de contraírem a doença. De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), casos estão em análise e até o momento foram concedidas aproximadamente 150 prisões domiciliares com colocação de tornozeleira eletrônica.
O TJES afirma que os juízes da execução penal do tribunal, numa postura pró-ativa, entraram em contato com as unidades prisionais e solicitaram a relação de internos que têm algum tipo de doença que os coloca no grupo de risco  como idosos, hipertensos, diabéticos, portadores de problemas respiratórios ou qualquer outra vulnerabilidade.

Veja Também

Juíza revoga prisão preventiva de 7 pessoas no ES por causa do coronavírus

Governo formaliza internação compulsória para coronavírus e punição com prisão

Em nota, o TJES afirmou que as unidades prisionais estão enviando essa relação diretamente para os juízes, que após solicitar laudo médico, dão vista ao Ministério Público e tomam as decisões. Portanto, no decorrer desta semana, foram proferidas várias decisões concedendo prisão domiciliar a presos do regime semiaberto com tornozeleira eletrônica, para minimizar as chances desses internos contraírem o novo coronavírus. 
"Destaca-se que esta é uma iniciativa humanitária e preventiva, dos próprios juízes da execução penal do Espírito Santo, que estão conscientes da gravidade do problema, mobilizados em regime de plantão permanente e em estado de alerta, levando em consideração que, até este momento, não há nenhum caso suspeito ou confirmado da doença no sistema prisional. "
Tribunal de Justiça do Espírito Santo - Nota enviada à reportagem de A Gazeta
Por fim, o órgão ressaltou que esta análise está sendo realizada de maneira individualizada, criteriosa e responsável pelos magistrados, que observam a gravidade e a periculosidade desse interno, levando em consideração não apenas o interesse de preservação da saúde dos internos do sistema prisional, mas também da ordem pública e da segurança de toda a sociedade.
Acionada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que atualmente tem 684 presos monitorados. Por meio das tornozeleiras, é possível acompanhar a geolocalização do apenado, e um alerta é feito quando o equipamento é descarregado, desconectado ou circula fora da área de abrangência autorizada.
"A Secretaria tem recebido, e cumprido, alvarás e determinações pela prisão domiciliar temporária. A Sejus entende que a decisão do Poder Judiciário é uma importante iniciativa de prevenção da doença, contribuindo para a manutenção da segurança e da saúde no ambiente prisional  junto às demais medidas já estabelecidas pelo Governo Estadual", finalizou em nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados