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Leonel Ximenes

Juíza revoga prisão preventiva de 7 pessoas no ES por causa do coronavírus

Magistrada adotou a substituição da prisão provisória por medida alternativa, uma vez que os delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça

Publicado em 19 de Março de 2020 às 18:04

Públicado em 

19 mar 2020 às 18:04
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Os sete presos beneficiados cometeram delitos sem violência ou grave ameaça Crédito: Divulgação DPES
A preocupação com as consequências da pandemia do coronavírus no sistema prisional capixaba levou a juíza substituta da 5ª Vara Criminal de Vitória, Graciela de Rezende Henriquez, a revogar de ofício, ou seja, sem o pedido de defensor público ou advogado, a prisão preventiva de sete pessoas (seis homens e uma mulher) que estavam sob a custódia do Estado.
A magistrada adotou a substituição da prisão provisória por medida alternativa, uma vez que os delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça.

PEDIDO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Além da decisão da juíza capixaba, o Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais do Brasil (Condege) pediu, nesta quinta-feira (19), à Presidência da República, a edição de Decreto de Indulto Especial, de modo a conter o contágio da Covid-19 no sistema penitenciário do país.

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O documento ressalta que a única medida capaz de aliviar a propagação do novo coronavírus no ambiente prisional é diminuir a lotação nas unidades e excluir pessoas presas e funcionários em grupo de risco.
O Condege destaca que a superlotação, a falta d’água e de ventilação, a escassez ou ausência de itens básicos de higiene e a dificuldade de acesso a cuidados médicos favorecem a proliferação da doença nos presídios.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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