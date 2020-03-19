Juíza revoga prisão preventiva de 7 pessoas no ES por causa do coronavírus

A magistrada adotou a substituição da prisão provisória por medida alternativa, uma vez que os delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça.
Além da decisão da juíza capixaba, o Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais do Brasil (Condege) pediu, nesta quinta-feira (19), à Presidência da República, a edição de Decreto de Indulto Especial, de modo a conter o contágio da Covid-19 no sistema penitenciário do país.
O documento ressalta que a única medida capaz de aliviar a propagação do novo coronavírus no ambiente prisional é diminuir a lotação nas unidades
e excluir pessoas presas e funcionários em grupo de risco.
O Condege destaca que a superlotação, a falta d’água e de ventilação, a escassez ou ausência de itens básicos de higiene e a dificuldade de acesso a cuidados médicos favorecem a proliferação da doença nos presídios.