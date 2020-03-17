Coronavírus: ES não prevê mudança no regime de presos, diz TJ

TJES e Sejus garantem que situação de detentos está sendo monitorada e protocolos já foram adotados para prevenir a transmissão do Covid-19

Para efeito de controle, a medida também prevê que os presos beneficiados pela medida deverão ser intimados a manter atualizado o próprio endereço e a comparecer, uma vez por mês, à unidade prisional mais próxima da residência. Autoridades policiais também serão comunicadas para fins de acompanhamento e fiscalização.