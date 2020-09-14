Filha mais nova ainda chama pela mãe, diz família de Milena Gottardi

Douglas e a mãe, Zilca, aguardam o julgamento dos réus envolvidos na morte de Milena Crédito: Marcelo Prest

Morando com o tio desde o assassinato da mãe, a filha mais nova da médica Milena Gottardi , uma menina de 5 anos, ainda chama pela pediatra. A vítima foi baleada com um tiro na cabeça, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória, no dia 14 de setembro de 2017.

Em outubro de 2019, o irmão dela, Douglas Gottardi, de 39 anos, conseguiu na Justiça a guarda definitiva das sobrinhas, de 5 e 12 anos . As meninas são fruto do relacionamento de Milena com o policial civil Hilário Frasson, acusado de ser um dos mandantes do crime. A decisão é da juíza da 1° Vara da Infância e da Juventude de Vitória, Lorena Laranja.

"Foram três anos bem sofridos. A gente viveu muita coisa complicada, muita fase de adaptação nossa, das meninas, saudade da Milena. Medo também do que poderia acontecer. Foram três anos bem intensos para nossa família. Agora que a gente consegue voltar um pouco à normalidade" Douglas Gottardi - Irmão de Milena Gottardi

Segundo ele, a garota de 12 anos tem noção do que aconteceu com os pais. Para aprenderem a lidar com o processo, as duas receberam acompanhamento psicológico. Mesmo durante a pandemia, as irmãs estão estudando de forma remota. Apesar de sentirem saudade da mãe, as duas estão saudáveis.

"A menina de 5 anos ainda está tentando começar a entender o que aconteceu. A gente tem que saber o que fala para não causar problema futuro, é uma situação delicada. Ela perguntava mais vezes quem era a mãe dela. Muitas vezes, quando chora e fica um pouco nervosa, ela chama a mãe e é bem complicado" Douglas Gottardi - Irmão de Milena

MISSAS

Para marcar a data do assassinato e homenagear Milena, a família promoveu duas missas no último domingo (13). A primeira aconteceu na Paróquia São José, em Fundão. A segunda foi realizada na Paróquia São Francisco de Assis, em Laranjeiras, na Serra.

O pessoal diz que com o tempo, a gente vai esquecendo um pouquinho, mas parece que a saudade está aumentando. Sinto falta dela vir aqui em Fundão conversar comigo, parece que sempre estou com ela perto de mim. É muito difícil porque um coração de mãe é coração de mãe, a gente não tem outro igual, não esquece, lamentou Zilca Maria Gottardi Tonini, de 74 anos, mãe de Milena.

Família de Milena Gottardi realizaram missas para médica Crédito: Acervo pessoal

JULGAMENTO

Douglas Gottardi e a mãe Zilca Maria Gottardi Tonini estão na expectativa de que os seis réus acusados de envolvimento na morte de médica Milena Gottardi sejam julgados e condenados.

Como não acontece o julgamento, parece que está faltando alguma coisa. A gente sabe que não é culpa do Judiciário porque realmente essa pandemia tem atrasado os processos. Quando tiver julgamento vai ser feito o que tem que ser feito, e vai ser feita a justiça, analisou Douglas.

Zilca também aguarda o agendamento da audiência. Assim como o filho, ela acredita que o combate ao coronavírus prejudicou o trabalho do Judiciário.

Essa pandemia atrapalhou bastante, mas temos fé que vai acontecer sim. Eu espero em Deus e a justiça dele é muito certa. Pode demorar um pouco mas ela vem, finalizou.

O CRIME

O crime aconteceu no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano de Moraes (Hucam), localizado em Maruípe, Vitória. A pediatra Milena Gottardi morreu após ser baleada na cabeça quando saía do trabalho, em setembro de 2017. Hilário, que estava separado da vítima, e o pai dele, o fazendeiro Esperidião Frasson, foram acusados de serem os mandantes do crime.

Outras quatro pessoas foram também denunciadas: Dionathas Alves é acusado de ter atirado na médica; o lavrador Valcir Dias e Hermenegildo Palaoro Filho, conhecido como Judinho, são apontados como intermediários do crime. Por fim, Bruno Broetto é acusado de ter fornecido a moto do crime.

Milena Gottardi, de 38 anos, foi morta com um tiro na cabeça no estacionamento do Hucam, em Maruípe Crédito: Reprodução/Facebook

O QUE DIZ A DEFESA DOS RÉUS