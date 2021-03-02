Duas pessoas ficam presas às ferragens após acidente na BR 262 em Ibatiba

Duas pessoas ficaram presas às ferragens após um acidente na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (01). Uma carreta capotou na altura do quilômetro 154, próximo à Curva da Ferradura, trecho conhecido pelo alto índice de acidentes.
Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados às 21h35, para um acidente em que uma carreta capotou e que haviam duas vítimas encarceradas. No local, a equipe encontrou o veículo, com placas de Guarulhos, Estado de São Paulo, carregado de energético, capotado na lateral da via, sentido Minas Gerais.
Ainda de acordo com os Bombeiros, o primeiro socorro foi feito pela ambulância do município de Ibatiba. A equipe dos Bombeiros retirou uma das vítimas, que ainda estava presa às ferragens e precisou receber os primeiros atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As duas pessoas foram socorridas para o Pronto Atendimento do município. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.