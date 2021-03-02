Duas pessoas ficam presas às ferragens após acidente na BR 262 em Ibatiba

Ainda de acordo com os Bombeiros, o primeiro socorro foi feito pela ambulância do município de Ibatiba. A equipe dos Bombeiros retirou uma das vítimas, que ainda estava presa às ferragens e precisou receber os primeiros atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As duas pessoas foram socorridas para o Pronto Atendimento do município. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.