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Jardim Limoeiro

Instrutor de autoescola morre ao cair de moto e bater em poste, na Serra

Cleber Daniel, de 35 anos, bateu a cabeça; o acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (5) no bairro Jardim Limoeiro. Não há informações se ele foi fechado por algum carro, ou se caiu sozinho.

Publicado em 05 de Março de 2021 às 15:31

Naiara Arpini

Naiara Arpini

Publicado em 

05 mar 2021 às 15:31
Homem morre após cair de moto e bater com a cabeça em poste na Serra
Homem morre após cair de moto e bater com a cabeça em um poste na Serra Crédito: Naiara Arpini
Um homem de 35 anos morreu na tarde desta sexta-feira (5) após bater de moto em um poste no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na rodovia ES 010.
De acordo com a Polícia Militar, que estava no local do acidente, Cleber Daniel era instrutor de autoescola. Ele caiu de moto e bateu com a cabeça no poste. Não há informações se ele foi fechado por algum carro, ou se caiu sozinho.

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O irmão de Cleber afirmou que estava em outra moto mais à frente. Ao perceber que o irmão não estava logo atrás, imaginou que Cleber havia parado em algum sinal e, assim, seguiu em frente.
Quando chegou em Laranjeiras, o irmão de Cleber ligou para ele. Uma pessoa atendeu a ligação e informou que o homem havia sofrido um acidente.
Polícia Civil informa que a ocorrência está em andamento, e o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.
Homem morre após cair de moto e bater com a cabeça em poste na Serra
Homem morre após cair de moto e bater com a cabeça em um poste na Serra Crédito: Naiara Arpini

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