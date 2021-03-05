Instrutor de autoescola morre ao cair de moto e bater em poste, na Serra

Um homem de 35 anos morreu na tarde desta sexta-feira (5) após bater de moto em um poste no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na rodovia ES 010.
De acordo com a Polícia Militar, que estava no local do acidente, Cleber Daniel era instrutor de autoescola. Ele caiu de moto e bateu com a cabeça no poste. Não há informações se ele foi fechado por algum carro, ou se caiu sozinho.
O irmão de Cleber afirmou que estava em outra moto mais à frente. Ao perceber que o irmão não estava logo atrás, imaginou que Cleber havia parado em algum sinal e, assim, seguiu em frente.
Quando chegou em Laranjeiras, o irmão de Cleber ligou para ele. Uma pessoa atendeu a ligação e informou que o homem havia sofrido um acidente.
A Polícia Civil informa que a ocorrência está em andamento, e o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.