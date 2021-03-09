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Polícia identifica colombianos suspeitos de agiotagem e extorsão em Guarapari

Segundo o titular da Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio, as investigações iniciaram quando duas vítimas procuraram a delegacia no início de dezembro do ano passado

Publicado em 09 de Março de 2021 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2021 às 13:34
Delegado Guilherme Eugênio
O delegado Guilherme Eugênio, da Deic de Guarapari, está á frente das investigações contra a prática de agiotagem na cidade Crédito: Bernardo Coutinho
Polícia Civil, por meio Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, investiga a ação de uma associação criminosa composta por colombianos, que está promovendo a agiotagem na região de Guarapari. Essa associação criminosa, segundo as investigações, empresta dinheiro a juros altos e utilizando o emprego da violência, com uso de armas de fogo, para realizar as cobranças.

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Segundo o titular da Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio, as investigações iniciaram quando duas vítimas procuraram a delegacia no início de dezembro do ano passado.
“Esse grupo vem emprestando dinheiro a pequenos prestadores de serviço e comerciantes a juros extorsivos e mediante a exigência de pagamentos de prestações diárias. Com certa frequência, segundo foi narrado pelas vítimas, eles vêm com o emprego de armas de fogo, exigindo violentamente os pagamentos das prestações diárias às quais alegam fazer jus. E como se isso não bastasse, além dessas ameaças, eles vêm promovendo verdadeiros roubos em face de suas vítimas, isto é, invadindo os estabelecimentos delas e se apoderando, com grande violência, de objetos delas”, comentou Guilherme Eugênio.
Ainda de acordo com o delegado, a Polícia Civil está atenta a essa situação e pediu à Justiça a decretação da prisão temporária de um desses investigados.
“Um mandado de prisão foi expedido e cumprido com o apoio da Polícia Militar, na semana passada, e um desses investigados foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, ficando à disposição da Justiça”, explicou.

INVESTIGAÇÃO EM CURSO

As investigações prosseguem e a Polícia Civil pede que, aqueles que foram vítimas de ameaças ou ações violentas dessa organização criminosa, procurem a Polícia e registrem um Boletim de Ocorrência (BO).
“As vítimas podem comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações”, informou o delegado.
A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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