Polícia identifica colombianos suspeitos de agiotagem e extorsão em Guarapari

O delegado Guilherme Eugênio, da Deic de Guarapari, está á frente das investigações contra a prática de agiotagem na cidade Crédito: Bernardo Coutinho

Polícia Civil , por meio Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, investiga a ação de uma associação criminosa composta por colombianos, que está promovendo a agiotagem na região de Guarapari . Essa associação criminosa, segundo as investigações, empresta dinheiro a juros altos e utilizando o emprego da violência, com uso de armas de fogo, para realizar as cobranças.

Segundo o titular da Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio, as investigações iniciaram quando duas vítimas procuraram a delegacia no início de dezembro do ano passado.

“Esse grupo vem emprestando dinheiro a pequenos prestadores de serviço e comerciantes a juros extorsivos e mediante a exigência de pagamentos de prestações diárias. Com certa frequência, segundo foi narrado pelas vítimas, eles vêm com o emprego de armas de fogo, exigindo violentamente os pagamentos das prestações diárias às quais alegam fazer jus. E como se isso não bastasse, além dessas ameaças, eles vêm promovendo verdadeiros roubos em face de suas vítimas, isto é, invadindo os estabelecimentos delas e se apoderando, com grande violência, de objetos delas”, comentou Guilherme Eugênio.

Ainda de acordo com o delegado, a Polícia Civil está atenta a essa situação e pediu à Justiça a decretação da prisão temporária de um desses investigados.

“Um mandado de prisão foi expedido e cumprido com o apoio da Polícia Militar, na semana passada, e um desses investigados foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, ficando à disposição da Justiça”, explicou.

INVESTIGAÇÃO EM CURSO

As investigações prosseguem e a Polícia Civil pede que, aqueles que foram vítimas de ameaças ou ações violentas dessa organização criminosa, procurem a Polícia e registrem um Boletim de Ocorrência (BO).

“As vítimas podem comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações”, informou o delegado.